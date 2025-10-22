Steam: Komplett kostenlos – Gratis-Download zum „spannendsten Spiel dieses Jahres“ veröffentlicht

Eine nigelnagelneue, spielbare Demo schleicht sich sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store passend zur Halloween-Zeit heran – und zwar zu keiner geringeren Gruselei, als Cronos: The New Dawn von Bloober Team.

Warum das eine gute Nachricht für all jene ist, die Survival Horror mögen, und sich längst einen Science-Fiction-Schocker wie Dead Space zurückwünschen, ist offenkundig. Schließlich konnte das am 5. September dieses Jahres veröffentlichte Action-Adventure in unserem Test dank starker Atmosphäre, herausforderndem Gameplay und cleverer Story brillieren, folglich eine mehr als ordentliche 8.0-Testwertung abstauben. Doch wann genau erscheint nun endlich die spielbare Demo?

Cronos: The New Dawn – spielbare Demo steht kurz bevor

Was der aktuelle Bekanntmachungstrailer zu Cronos: The New Dawn während seiner gerade mal 27 Sekunden Lauflänge zeigt, lässt einem im besten Wortsinne die Haare zu Berge stehen. Da gibt es die volle Ladung Body Horror auf die Augen, mit glibbrigen Ekelmonstern und unheimlichen Licht- und Schatteneffekten aus der Third-Person-Perspektive – zudem zuletzt die Ankündigung zu einer spielbaren Demo, die bald erscheinen soll. Auch die Plattformfrage ist mit Steam und dem Epic Games Store geklärt.

Trailer zur Demo:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Veröffentlicht wurde die Demo zu Cronos: The New Dawn am 21. Oktober – sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store. Was Spieler*innen konkret erwartet, ist ein komplett kostenloser Einblick zum vielleicht „spannendsten Spiel dieses Jahres„, wie das Fachmagazin Bazimag das Horrorspiel von Bloober Team umschrieben hat. Eine euphorische Einschätzung, der wir im Zuge unserer ausführlichen Review größtenteils beipflichten können.

Lesetipp: Cronos: The New Dawn stürmt auf Platz 1 der PS5-Charts

Denn in unserem Test zu Cronos: The New Dawn fanden wir uns wieder in einem regelrechten Survival Horror-Wirbelwind, bestückt mit sowohl beeindruckend bedrückendem Setting, als auch tollem Sounddesign. Und das, obwohl der derbe Schwierigkeitsgrad uns mehr als einmal zum Schwitzen gebracht hat. Was Bloober Team vor der Dead Space-Alternative herausgebracht hat, erfahrt ihr übrigens in unserem Test zu einer anderen Gänsehaut-Granate – nämlich Silent Hill 2 Remake.

Quellen: YouTube / @BlooberTeamSA, Steam / Bloober Team, Epic Games Store / Bloober Team S.A., Bazimag über OpenCritic