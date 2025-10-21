Steam: Komplett kostenlos – Gratis-Download zum „spannendsten Spiel dieses Jahres“ kommt bald

Eine nigelnagelneue, spielbare Demo schleicht sich sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store passend zur Halloween-Zeit heran – und zwar zu keiner geringeren Gruselei, als Cronos: The New Dawn von Bloober Team.

Warum das eine gute Nachricht für all jene ist, die Survival Horror mögen, und sich längst einen Science-Fiction-Schocker wie Dead Space zurückwünschen, ist offenkundig. Schließlich konnte das am 5. September dieses Jahres veröffentlichte Action-Adventure in unserem Test dank starker Atmosphäre, herausforderndem Gameplay und cleverer Story brillieren, folglich eine mehr als ordentliche 8.0-Testwertung abstauben. Doch wann genau erscheint nun endlich die spielbare Demo?

Cronos: The New Dawn – spielbare Demo steht kurz bevor

Was der aktuelle Bekanntmachungstrailer zu Cronos: The New Dawn während seiner gerade mal 27 Sekunden Lauflänge zeigt, lässt einem im besten Wortsinne die Haare zu Berge stehen. Da gibt es die volle Ladung Body Horror auf die Augen, mit glibbrigen Ekelmonstern und unheimlichen Licht- und Schatteneffekten aus der Third-Person-Perspektive – zudem zuletzt die Ankündigung zu einer spielbaren Demo, die bald erscheinen soll. Auch die Plattformfrage ist mit Steam und dem Epic Games Store geklärt. Jedoch hinter dem genaueren Veröffentlichungszeitpunkt steht noch ein Fragezeichen.

Trailer zu Demo von Cronos: The New Dawn:

Das offenstehende Fragezeichen zum genauen Release-Datum zur Demo von Cronos: The New Dawn lässt sich indes mit relativ großer Sicherheit schließen – beziehungsweise mit einer naheliegenden Mutmaßung. Demnach wäre bei einem solchen Grusel-Spiel ein Release während der jetzt bevorstehenden Halloween-Zeit nur folgerichtig. Wir dürften demnach aller Wahrscheinlichkeit mit einem Release der Demo irgendwann zwischen 25. und 31. Oktober rechnen – womöglich sogar während des alljährlichen Steam Scream-Events. Dabei handelt es sich zum Zeitpunkt jetzt jedoch nur um Spekulationen (Stand: 21. Oktober).

Was Spieler*innen bei einer Gameplay-Demo zu Cronos: The New Dawn erwartet, ist ein komplett kostenloser Einblick zum vielleicht „spannendsten Spiel dieses Jahres„, wie das Fachmagazin Bazimag das Horrorspiel von Bloober Team umschrieben hat. Eine euphorische Einschätzung, der wir im Zuge unserer ausführlichen Review größtenteils beipflichten können.

Denn in unserem Test zu Cronos: The New Dawn fanden wir uns wieder in einem regelrechten Survival Horror-Wirbelwind, bestückt mit sowohl beeindruckend bedrückendem Setting, als auch tollem Sounddesign. Und das, obwohl der derbe Schwierigkeitsgrad uns mehr als einmal zum Schwitzen gebracht hat. Was Bloober Team vor der Dead Space-Alternative herausgebracht hat, erfahrt ihr übrigens in unserem Test zu einer anderen Gänsehaut-Granate – nämlich Silent Hill 2 Remake.

Quellen: YouTube / @BlooberTeamSA, Steam, Bazimag über OpenCritic