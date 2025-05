Steam: Kontroverse Assassinen-Episode noch kurz komplett kostenlos – aber mit gewaltigem Haken

„Hitman World of Assassination ist bis zum 30. Mai kostenlos auf Steam“, verkündet ein Posting in der Reddit-Community – aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Richtiger ist: Noch heute, dem 30.05., bis 18 Uhr deutscher Zeit, sichert ihr euch auf Steam die Episode Sapienza aus dem Schleichspiel. Die ist auf Valves Vertriebsplattform normalerweise mit knapp zehn Euro bepreist.

Anders formuliert: Mit diesem zeitlich begrenzten Kostenlos-Angebot erhaltet ihr ein spannendes Kapitel aus der Welt des Auftragkillers Agent 47 – nicht aber das komplette Spiel Hitman World of Assassination. Falls euch das Episoden-Heckmeck dieser Gratis-Offerte verwirrt, seid ihr damit nicht alleine …

Hitman World of Assassination gratis auf Steam – zumindest teilweise

Auch auf Twitter („Der verwirrendste Unfug, den ich jemals eingelöst habe […]“) oder Reddit („Der komplexeste Release, der jemals gemacht wurde“) sorgt das zeitlich begrenzte Angebot für ordentlich Kopfkratzen. Mehr Klarheit schafft eine auf Steam bereitgestellte Grafik, auf welcher die unterschiedlichen Versionen von Hitman: World of Assassination nebeneinandergelegt werden. Demnach existiert neben der aktuell verschenkten Episode noch die Demo und drei weitere Editionen des Spiels: Part One, Standard Edition und Deluxe Edition.

Eingerahmt und Pfeil zeigt darauf: Der Level-Umfang von Episode Sapienza ist mehr nicht denn eine Kostprobe. Credit: IO Interactive A/S, @TWINS DESIGN STUDIO – Adobe Photoshop [M]

Während etwa die Deluxe Edition für fast 100 Euro das Rundum-sorglos-Paket mit allen Schauplätzen und Missionen darstellt, lässt sich Part One 30 Euro kosten, fährt nur die ersten sechs Story-Missionen auf. Episode Sapienza hingegen bringt fast ausschließlich den Schauplatz eines malerisch-italienischen Küstenstädtchens – ist dafür bis 18 Uhr kostenfrei. Übrigens ebenfalls sind auch die Trainings-Missionen bei diesem Kostenlos-Download enthalten.

Anders gesagt: Mit Episode Sapienza bekommt ihr, ohne ins Portemonnaie greifen zu müssen, einen besseren Einblick in Hitman: World of Assassination – abseits der zeitlich unbegrenzt ebenfalls auf Steam verfügbaren Gratis-Demo. Wobei die nicht gerade unkomplizierte Release-Strategie zu World of Assassination spieler*innenseitig nicht ohne Folgen blieb …

Kritik für verwirrende Release-Politik

Während sich das Hauptspiel zum Zeitpunkt diese Meldung (30.05.) mit fast 40.000 insgesamt sehr positiven Rezensionen brüsten kann, haben bisher gerade mal 18 Spieler*innen Episode Sapienza unterm Strich mit einem größtenteils negativ abgestraft. Das liegt daran, dass es sich nur um einen Level handelt, nicht das komplette Spiel – was nicht für alle transparent genug kommuniziert wurde.

Solltet ihr euch die Kostprobe in Form von Sapienza dennoch auf die Festplatte schubsen, könnt ihr mit der Kampagnenmission Die Welt von Morgen respektive den beiden Bonus-Missionen The Icon und Erdrutsch in den beinharten Assassinen-Kosmos von Agent 47 hineinschnuppern.

Genauer macht ihr euch als Meuchelmörder-Profi daran, im bildschönen Städtchen eine Biowaffe aufzuspüren – wie sich das halt für einen waschechten Spionage-Thriller gehört. Die Spielzeit der Episode Sapienza aus dem Hitman-Spiel beläuft sich auf ungefähr drei Stunden. Mehr Schleich-Action gibt’s natürlich in der Assassin’s Creed-Reihe.

