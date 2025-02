Steam: Das beste Koop-Spiel gibt es gerade so günstig wie nie – aber nur noch heute

Gemeinsam auf dem Sofa sitzen und zusammen etwas spielen: Das geht natürlich am besten mit Koop-Spielen. Wie passend, dass ihr gerade bei Steam einen der besten Genre-Vertreter überhaupt so günstig wie nie zuvor abstauben könnt.

Gemeint ist natürlich It Takes Two, welches aus der Feder des schwedischen Studios Hazelight und ihres Gründers Josef Fares stammt. 2021 erschienen, wusste das Koop-Adventure auf ganzer Linie zu überzeugen und schnappte sich im selben Jahr noch bei den The Game Awards den Titel als Spiel des Jahres. Falls ihr es bislang verpasst habt, könnt ihr es jetzt richtig günstig auf Steam nachholen.

Steam: It Takes Two zum Preis eines guten Döners

Weshalb It Takes Two so ein faszinierendes Erlebnis ist, weshalb ihr das Angebot auf Steam keinesfalls ignorieren solltet? Dafür gibt es vor allem zwei Gründe: Zum einen setzt das Action-Adventure vollständig auf eine Koop-Erfahrung, sprich zwei Spieler*innen müssen definitiv und ohne Wenn und Aber zusammenarbeiten. Viele Spielmechaniken bauen darauf auf, weshalb eine gute Kommunikation nicht zu unterschätzen ist.

Zum anderen strotzt It Takes Two vor Kreativität und Abwechslung: Seid ihr zu Beginn noch einem Schuppen mit einem durchgedrehten Staubsauger gefangen, legt ihr euch später als Vertreter einer Eichhörnchen-Armee mit Wespen an oder erkundet eine Schneekugel von innen heraus. Und all das bekommt ihr gerade bei Steam für gerade einmal 7,99 Euro – ihr spart damit stolze 80 Prozent gegenüber dem Originalpreis.

Lesetipp: It Takes Two bekommt mit Split Fiction schon bald einen geistigen Nachfolger

Allerdings gilt das Angebot nicht mehr lange: Nur noch bis zum heutigen Abend, dem 10. Februar 2025, um 19:00 Uhr könnt ihr beim Kauf so viel sparen. Dass sich das jedoch lohnt, erfahrt ihr ebenso in unserem Test zu It Takes Two, wo das Koop-Spiel eine sagenhafte Wertung absahnen konnte.

Vorbereitung auf den Nachfolger

Das Angebot zu It Takes Two auf Steam kommt übrigens zu einer sehr passenden Zeit, denn bereits in wenigen Wochen erscheint der geistige Nachfolger. Split Fiction heißt das neue Werk von Hazelight Games, welches erneut voll und ganz auf ein kooperatives Erlebnis setzt.

Allerdings schlüpft ihr dieses Mal nicht in die Haut eines Ehepaars, sondern übernehmt die Rolle von zwei jungen Autorinnen. Diese landen wegen einer Maschine in ihren eigenen Geschichten, bei denen sich die Genres Fantasy und Science-Fiction abwechseln. In den bisherigen Trailern verspricht der Titel ein ebenso abgefahrenes wie kreatives Abenteuer.

Falls euch zwar nach Koop-Erfahrung sehnt, ihr aber lieber für Chaos, Action und Demokratie sorgt: Bei Steam könnt ihr derzeit auch Helldivers 2 viel günstiger abstauben.

Quelle: Steam