Wie in GTA „nur viel ausführlicher“: Kostenloser Download auf Steam begeistert Nutzer

Ob Vampire Survivors, R.E.P.O. oder Content Warning: Auf Steam kommt es immer wieder vor, dass ein Spiel aus dem Nichts erscheint und zum großen Überraschungshit wird. So auch in diesen Tagen mit Schedule I.

Bis Anfang März kannten nur ganz wenige hunderte Spieler*innen diesen Titel und packten ihn auf die Wunschliste. Am 24. März folgte die Veröffentlichung und auf einmal war das Koop-Game in aller Munde: Platz 1 der Verkaufcharts und eine fantastische Bewertung sorgen dafür, dass Schedule 1 derzeit selbst einem heiß erwarteten inZoi (hier kommt ihr zu unserem Test) temporär den Rang abläuft.

Steam: Das steckt hinter dem aktuellen Topseller bei Steam

Auf den ersten Blick wird Schedule I nicht gerade besonders: Die Grafik ist kein wirklicher Hingucker, der Stil wirkt albern. Allerdings steckt hinter der wenig schönen Fassade ein offenbar überraschend spaßiger Hit, der aktuell auf Steam für echte Furore sorgt.

Worum geht’s? In Schedule I dreht sich alles um auf den Aufbau eines Drogenimperiums. Ihr schlüpft zu Beginn in die Rolle eines Kleinkriminellen, welcher zu Beginn im Grunde genommen nichts außer die eigene Kleidung hat. Kein Geld, keine Kontakte und vor allem keinen Plan. Also werden erst einmal ein paar zarte Pflänzchen in einem heruntergekommenen Zimmer angebaut und die ersten Schritte unternommen.

Viele der Mechaniken sind recht simpel gehalten, etwa wenn ihr das fertige Gras ernten und verpacken müsst oder später chemische Zutaten zusammenwerft. Natürlich müsst ihr die Ware auch irgendwie an den Mann oder die Frau bringen: zu Beginn noch selbst, später könnt ihr aber auch Dealer anheuern, die für euch auf den Straßen das gute Zeug verticken.

Damit aber nicht genug. Schedule I umfasst außerdem Automatisierungsprozesse, eine offene Welt, Gang-Kriege, Verfolgung durch Strafbehörden und bietet außerdem Koop-Unterstützung. Ihr müsst euer illegales Drogengeschäft demnach nicht alleine großziehen, sondern könnt auch zusammen mit Freund*innen loslegen.

Wieso ist das so erfolgreich?

Zugegeben, das klingt immer noch nach fast jeder zweiten Life-Sim auf Steam mittlerweile. Schedule I überflügelt die Konkurrenz jedoch vollständig: Über 140.000 Spieler*innen (via SteamDB) waren zwischenzeitlich gleichzeitig dabei, ein Drogenimperium aufzubauen. In den Steam-Verkaufcharts eroberte der Early Access-Titel kurzerhand die Spitzenposition – vor großen Namen wie Assassin’s Creed Shadows (zum Test) oder Atomfall (hier geht’s zu unserem Test).

Die Bewertungen können sich ebenso mehr als nur sehen lassen. Von über 8.000 abgegebenen Stimmen fallen derzeit 98 Prozent positiv aus – Prädikat „Äußert positiv“. In den Rezensionen finden sich überwiegend nur Lobeslieder auf Schedule I:

„Ich könnte dieses Spiel für Stunden spielen […]“ von Destruksjon

„Habe die Demo heruntergeladen. Sofort einen NPC geschlagen, bis er k.o. ist. Habe den Müllcontainer geöffnet und die Leiche hineingelegt. Höre jedes Mal Schnarchen, wenn ich am Müllcontainer vorbeikomme. 10/10 Demo, Spiel gekauft“ von Elementul

„Das Spiel wurde von einem einzigen Typen entwickelt und hat nur 16 Dollar gekostet, unglaublich. Tyler hat das geschafft, was viele AAA-Studios in letzter Zeit nicht geschafft haben, nämlich ein unterhaltsames Spiel zu machen […]“ von Chillifish8114

„Tolle Balance zwischen Arcade und Simulation, gefällt mir bisher sehr gut“ von Nrzloork

Auch GTA-Fans zeigen sich von dem Titel begeistert: „Ein unterhaltsames Spiel, von dem ich nicht erwartet hatte, dass es mir so viel Spaß macht, wie ich es getan habe. Es ist ziemlich ähnlich wie der Drogenhandel in GTA Chinatown, nur viel ausführlicher und gemischt mit einigen der guten Simulator-Stil Spiele“, heißt es beispielsweise.

Der Trailer zu Schedule I gewährt einen Einblick, was eigentlich so auf euch wartet:

Fertig ist Schedule I übrigens noch nicht: Derzeit ist das Spiel nur im Early Access auf Steam erhältlich und soll dort noch bis zu zwei Jahre verbringen. Es gibt jedoch auch eine kostenlose Demo, mit der ihr euch selbst einen Eindruck von der Drogen-Open-World-Koop-Sim verschaffen könnt. Der nächste Steam-Hit steht übrigens auch schon vor der Tür und ist ebenfalls eine Lebenssimulation.

