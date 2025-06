Steam: Koop-Überraschung Peak klettert weiter auf der Erfolgsleiter — Entwickler kündigen Updates an

Es ist derzeit einer der heißesten Überraschungs-Titel da draußen und hat sich mal eben so auf den dritten Platz der meistverkauften Spiele auf Steam geschoben. Das Koop-Kletterspiel Peak feiert aus dem Nichts einen bahnbrechenden Erfolg und verblüfft damit sogar die Entwicklerteams von Landcrab.

Diese aus Entwickler*innen von Aggro Crab („Another Crab’s Treasure“) und Landfall („Haste“) entstandene Kooperation muss sich erst einmal vor Augen führen, was nun alles möglich ist – und teilt Fans Einblicke in weitere, vorsichtige Pläne.

Woher kommt die Faszination an Peak? Der Erfolg, nachdem man sich gegenseitig über schwierige Kletterpassagen geholfen hat? Der Moment, wenn man ein Lagerfeuer erreicht und seinen Blick über die malerische Landschaft schweifen lassen kann? Oder doch die knuffig-tapsigen Charaktere, die eure essenzielle Hilfe auf dem Weg zum höchsten Gipfel sind? Was es auch ist – 92 Prozent der über 19.000 Rezensionen auf Steam bescheinigen dem Spiel eine positive Erfahrung.

Das Entwicklerteam von Landfall konnte es jedenfalls schon nicht glauben, als bereits nach sechs Tagen die Millionenmarke geknackt wurde – mittlerweile sind es doppelt so viele Abenteurer*innen, die dem Koop-Spaß erlegen sind. „Wir sind geradezu süchtig danach, über eure Videos auf TikTok und Twitch zu lachen, also taggt uns weiterhin – es macht uns wirklich glücklich“, heißt es in einem Statement der Entwickler*innen auf Steam.

Noch nicht genug vom Klettern? Dieses Spiel dürft ihr im Juli im PS Plus Abo spielen

„Der beste Weg, euch dafür zu danken, ist wahrscheinlich, zu sagen: Ja, wir denken schon über mögliche Updates nach.“ Zwar werde man dazu noch nichts Konkretes sagen können, aber Ideen gebe es genug. „Wir konzentrieren uns erst einmal auf Fehlerbehebungen, also erwartet nicht allzu schnell große Updates. Wir bestehen eigentlich aus zwei Studios, die beide noch andere Projekte haben, und wir haben keine große Erfahrung mit Live Sevice“, heißt es fast entschuldigend.

Was demnächst kommen wird, ist die Lokalisierung von Peak – und sogar Merch. „Etwas, von dem wir nicht gedacht hätten, dass wir das tun, aber die positive Stimmung aus der Community hat uns dazu getrieben.“ Peak ist derzeit für 7,49 Euro auf Steam erhältlich und kann alleine oder im Multiplayer-Koop-Modus gespielt werden. Ein anderes Kletterspiel namens Cairn hingegen hat kürzlich eine Demo auf Steam bekommen.

Quellen: Steam