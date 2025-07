Steam: Komplett kostenlos – Diese 4 Spiele bekommt ihr jetzt für immer geschenkt

Bei Steam zieht euch der Summer Sale aktuell in gewohnt großer Manier das Geld aus den Taschen. Da kann es doch nicht schaden, einmal einen Blick auf die komplett kostenlose Kost zu werfen, die man euch jetzt serviert. Gleich vier frische Spiele sind es dieses Mal.

Nicht einen lumpigen Taler gilt es zu löhnen, wollt ihr die neuen Gratis-Games künftig euer Eigen nennen. Lediglich den entsprechenden Button auf Valves Videospielplattform müsst ihr mit eurem Mauszeiger finden, im Anschluss gehören die Titel dann für immer eurer Spielebibliothek an. Ob sich das für euch lohnt, klärt ein kurzer Blick auf die vier Vertreter.

Steam: Rollenspiel, Metroidvana & mehr – Diese vier neuen kostenlosen Spiele gibt es jetzt

Völlig klar: Wer hier riesige Blockbuster oder Triple A-Produktionen erwartet, dürfte enttäuscht werden. So spendabel ist Steam dann doch in den seltensten Fällen. Dennoch: Auch die kleineren Titel, die ihr jetzt als Teil der kostenlosen Spiele, die euch Valve regelmäßig vorsetzt, abstauben könnt, sind einen Blick immer mal wieder wert.

Ob für euch am Ende das Passende dabei ist, überlassen wir euch – dank der Genrevielfalt, die dieses Mal neben einem chaotischen Rollenspiel auch ein abenteuerliches Metroidvania, ein actionreiches Rätselspiel und sogar ein aufgehübschtes MMO umspannt, stehen die Chancen aber erstmal ganz gut.

#1 Cooking with Magic

Den Anfang macht dieses Mal Cooking with Magic, hinter dem Plexis Games als Publisher und Entwickler steht. Das niedlich aussehende, gruppenbasierte RPG stellt euch vor die Aufgabe, mit allerhand zauberhafter Hilfestellung zu kochen, was die Küche hergibt. Einziger Knackpunkt: Die Inhalte sind teilweise KI-generiert. Sollte euch dies nicht abhalten, erwarten euch köstlich-kompetitive Schlachten am Herd. Achtung: Der Titel ist derzeit nicht in deutscher Sprache verfügbar.

#2 Collapse Of The Midnight Sun

Das zweite neue kostenlose Spiel bei Steam hört auf den Namen Collapse Of The Midnight Sun und wirft euch in das Metroidvania-Abenteuer des Entwicklers Fournelle Sam. Das kleine Indie-Projekt hat seinen ganz eigenen Charme, dem es mit unter seinem verspielten Look und seiner coolen Zeitschleifenmechanik zu verdanken hat.

Passend dazu: Steam verschenkt preisgekrönten Geheimtipp – „nur für kurze Zeit verfügbar“

#3 Prime World Classic

Bei Prime World Classic handelt es sich um den Re-Release eines älteren MMOs mit MOBA-Anleihen, das sich auch optisch zwischen den beiden zusammengeworfenen Genres bewegt. Durchaus vielversprechend liest sich die Beschreibung des Gratis-Games, in dem von tödlichen Talentkombinationen bis hin zu verschiedenen Spielmodi bis hin zu der Weiterentwicklung eurer eigenen Festung die Rede ist. Die knapp 100 Bewertungen fallen allerdings nur ausgeglichen aus. Auch hier gilt: Prime World Classic ist aktuell nicht auf deutsch verfügbar.

#4 Heist.exe

Zu guter Letzt haben wir dann noch Heist.exe, das dem Entwickler und Publisher purple_hippo_productions entspringt. In dem Stealth-Puzzler, der sich noch in seinem Early Access befindet, dreht sich viel um cleveres Zeitmanagement und das geschickte Ausnutzen der Schleichmechanik, um euch eure Route durch die stark bewachten Gänge zu bahnen und zu entkommen, ohne dabei enttarnt zu werden. Trotz des (noch) geringen Umfangs lesen sich die Bewertungen zunächst positiv.

Ist für euch dieses Mal so gar nichts dabei, empfehlen wir euch, einen Blick auf die fünf weiteren kostenlosen Spiele bei Steam zu werfen, die wir euch erst kürzlich vorgestellt haben. Solltet ihr auch aus diesen keine Perle picken können, müsst ihr nicht verzagen: Nahezu täglich erweitert Valve sein Angebot an Gratis-Games, sodass schon bald der passende Titel für euch dabei sein dürfte.

Quellen: Steam