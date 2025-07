Steam verschenkt ab sofort preisgekrönten Geheimtipp – „nur für kurze Zeit verfügbar“

Seit über 150 Jahren faszinieren die beiden, vermeintlichen Kinderbücher Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln – aber auch im Videospielkosmos haben Märzhase & Co. ihre Fußstapfen hinterlassen. Am berühmt-berüchtigsten sind die beiden düsteren Neuinterpretation American McGee’s Alice und Alice: Madness Returns, die das alte Mädchen im Gewand des psychologischen Horrors einkleiden. Auf Steam erzählt jetzt ein ganz anderes Spiel die Vorgeschichte des Wunderlands.

Down the Rabbit Hole wurde ursprünglich 2020 als VR-Spiel veröffentlicht. Erzählerische Besonderheit ist, dass sich das Spiel der Cortopia Studios (Gorn 2, Escaping Wonderland) anschickt, ein Prequel zu den beliebten Nonsens-Büchern zu erzählen. Nachdem das Abenteuer-Spiel 2021 sogar den D.I.C.E.-Award in der Kategorie „Immersiv Reality Game of the Year„ einheimsen konnte, kehrt es jetzt als Down the Rabbit Hole Flattened auf Steam zurück – komplett kostenlos und ohne VR-Anhang…

Dawn the Rabbit Hole Flattened – für kurze Zeit kostenlos auf Steam

Down the Rabbit Hole Flattened ist seit dem 18. Juni über Steam verfügbar. Wie der Titel-Zusatz „Flattened“ verrät, ist diese Version ganz konventionell auf dem Bildschirm spielbar. VR-Equipment wird keines benötigt. Auch ein Anreiz dafür, auf den Download-Button zu klicken: Das Game wird kostenlos „nur für eine begrenzte Zeit verfügbar gemacht“, so die Produktbeschreibung auf Steam. Im Kern besteht dieses Spiel, jetzt eben als Point-&-Click-Adventure neu herausgebracht, aus der Navigation durch Dioramen. Sprich: Ihr klickt euch durch knuffig aufbereitete Schaukästen – und feiert ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Trailer zum Spiel:

Im Zentrum des Geschehens steht, wie in der Buchvorlage, ein Mädchen – allerdings nicht die allseits bekannte Alice. Eure Aufgabe als neue Protagonistin ist stattdessen: Ihr müsste euer verlorenes Haustier Patches wiederfinden. Das Gameplay setzt sich aus dem Lösen von Rätseln zusammen – von Kombinations-, Umgebungs-, bis hin zu Logikrätseln ist alles dabei. Doch wie kommt Flatened bei den Spielenden an?

Feedback aus der Community – und noch mehr Alice

Auf Steam konnte das Spiel bisher gerade mal 29 Bewertungen versammeln (Stand: 24. Juni). Die sind dafür insgesamt „positiv“ ausgefallen. Aus den ausgeschriebenen Rezensionen geht auch hervor, dass sich Down the Rabbit Hole Flattened größtenteils wie ein gewöhnliches Point-and-Click-Adventure spielt, auch das mit der Genre-typischen Maussteuerung soll problemlos funktionieren.

Man muss nicht verrückt sein, um zu erkennen: Egal, ob als Satire auf den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (Alice in Brexitland), unverschämt geniale Imitationen (Alice im Automatenland, New Adventures of Alice, u.a.), oder natürlich dem Song Go Ask Alice von Jefferson Airplane – weitere Neuinterpretationen gibt es nicht nur auf Steam. Eine ganz andere Alice im wunderbaren Horrorland bekommt ihr übrigens mit South of Midnight.

