Steam: Kostenlos in große Open World reinspielen – „nur für kurze Zeit“

Wer auf Survival-Spiele steht, eine Vorliebe für Open Worlds hegt, zudem Ausschau hält nach einem viktorianisch angehauchten Fantasy-Setting, sollte bei Nightingale auf Steam einen Zwischenhalt abhalten. Das potenzielle Kleinod von Entwicklungsstudio Inflexion Games befindet sich einerseits gerade im Early Access.

Andererseits wurde jüngst eine Demo veröffentlicht, dank der ihr „nur für kurze Zeit“, wie es auf Steam heißt, loslegen dürft. In diesem virtuellen Abenteuer dürft ihr erforschen, craften, bauen und kämpfen. Bedenkt aber: Ab dem 31. März ist diese Demo zu Nightingale nicht mehr verfügbar.

Nightingale: Kostenlos auf Steam reinspielen

Ein Pferdefuß, über den ihr anfangs stolpern könntet: Nightingale hat bisher insgesamt eher „ausgeglichene“ Bewertungen auf Valves Vertriebsplattform. Zum einen. Zum anderen sind die kürzlich erfolgten Rezensionen merklich wohlwollender ausgefallen – nämlich unter dem Strich „größtenteils positiv“. Bis der Full Release ansteht, haben die Kreativköpfe von Inflexion Games allerdings noch ein wenig Zeit, schließlich handelt es sich bei der hier bewerteten Version des Open World-Titels, wie eingangs erwähnt, um einen Early Access.

Dem könnt ihr euch dann übrigens ebenfalls noch bis zum 31. März vergünstigt anschließen. Denn die aktuell verfügbare Vollversion Nightingales schnappt ihr euch aktuell mit einem 40-prozentigen Rabatt. Sprich, ihr bezahlt nicht ganz 18 Euro gegenüber den regulär anfallenden 29 Euro. So oder so, liegt der Fokus von Nightingales aber auf PvE, also auf dem Gameplay-Prinzip Player versus Environment. Aus der Egoperspektive heraus, schlüpft ihr in die Rolle eines sogenannten Realwalkers.

Als solcher reist ihr durch magische Portale, um in fantastisch anmutenden Welten Basen hochzuziehen und garstige Monstren niederzustrecken. Der inszenatorische Clou liegt darin, dass Nightingales in einer Gaslamp-Fantasy-Welt verwurzelt ist. Also einem fiktionalen Kosmos, in dem Historisches, wie etwa das viktorianische England, auf Fantasy-Inhalte trifft.

Im deutschsprachigen Bereich ist passenderweise auch vom Gaslampen-Fantasy die Rede. Apropos fantastische Welten: Diese Trilogie ist ein echtes Geschenk für Horror-Freunde – ebenfalls auf Steam.

Quellen: Twitter / @Play Nightingale, Steam / Inflexion Games