Steam: Kostenlos – Neuer Gratis-Download lockt mit Charme von Hogwarts Legacy

Auf Steam findet ihr zahllose Demos von Spielen, die erst in der kommenden Zeit ihren Weg als Vollversion auf Valves Videospielplattform finden. Doch eine von ihnen, die vor allem Fans von Hogwarts Legacy ansprechen dürfte, solltet ihr am besten nicht links liegen lassen.

Die kostenlose Kostprobe macht schnell klar, worauf ihr euch einstellen könnt: Während auf der einen Seite der Charme des magischen Action-Adventures wiederzuerkennen ist, fließt mit einigen Animal Crossing-Anleihen ein ungewohnter, aber umso gemütlicherer Vibe in den Titel ein.

Steam: Kostenlos testen – Magic Inn ist ein Mix aus Hogwarts Legacy & Animal Crossing

Die Rede ist von einem taufrischen Titel, der auf den Namen Magic Inn hört und schon am 4. August dieses Jahres seine Veröffentlichung auf Steam feiern soll. Die kostenlose Demo könnt ihr aber schon jetzt auschecken, begeistert sie doch nicht nur mit ihrem zuckersüßen Look, sondern auch einer ordentlichen Prise Magie, die selbst die kritischsten Hexen und Illusionisten unter euch verzaubern dürfte.

Die Inspiration, die sich Magic Inn von seinen populäreren Genrevertretern geschnappt hat, liegt dabei recht offensichtlich auf der Hand: Nicht nur der wohl berühmteste Zauberschüler aller Zeiten dürfte hier Modell gestanden haben, sondern auch Nintendos überaus beliebtes Life-Sim-Franchise. Fans beider Videospielwelten dürfte dies aber wenn überhaupt gefallen, während alle anderen vermutlich eher weniger mit dem Titel der Purpledoor Studios anfangen können.

Als Spielende schlüpft ihr in die Rolle einer ins Exil verbannten Zauberkünstlerin, die sich künftig den Pflichten einer Gastwirtin widmet und sich sowohl um die Gäste als auch um das Gasthaus selbst sorgen muss. Die Einrichtung eures Gasthauses könnt ihr ganz im Sinne von Animal Crossing frei gestalten, während ihr eure Gäste und ihre Persönlichkeiten näher kennenlernt. Noch bevor das vollständige Spiel in seinen Early Access geht, könnt ihr euch bereits jetzt dank der kostenlosen Demo auf Steam ein Bild von Magic Inn machen.

Diese gibt euch einen Vorgeschmack auf das, was euch erwartet: Kartenspiele mit Gästen, Freundschaften mit Geistern, das Servieren von Speisen und Getränken und natürlich jede Menge Zaubersprüche, die euch bei der Verwaltung der Räumlichkeiten und dem Erhaschen starker Sternebewertungen auf der Zufriedenheitsskala helfen. Sollten die einmal nicht passen, könnt ihr eure Gäste aber noch immer bestechen… Hat all dies euer Interesse so gar nicht wecken können, empfehlen wir euch stattdessen einen Blick auf die neuen kostenlosen Spiele auf Steam.

