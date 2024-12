Auf Steam bekommt ihr gerade ein Spiel komplett gratis hinterhergeworfen – kostenloser Spaß

Ihr wacht morgens in Super-Mario-Bettwäsche auf, schiebt in der Mittagspause eine Runde Sonic ein – und nach Feierabend geht’s erstmals ans Gamepad, mit Beuteldachs Crash Bandicoot? Wenn ihr euch in dieser Beschreibung wiederfindet, oder zumindest Yoshi euer liebstes Reittier ist, solltet ihr jetzt die Ohren spitzen – oder auf Steam vorbeischauen.

Denn dort winkt noch bis einschließlich zum 18. Dezember ein spaßiger 2D-Action-Plattfomer, der vielleicht nicht mit der Marken-Strahlkraft von Klempner, Igel und Dachs mithalten kann, wohl aber mit Spiel, Spaß und turbulenter Action aufwartet. Dafür stehen auch die größtenteils positiven Bewertungen auf Valves Vertriebsplattform.

Was ist Pankapu – und wieso solltet ihr den Plattformer jetzt herunterladen

Mangelnde Kreativität kann man den Macher*innen von Pankapu nicht vorwerfen: Der 2D-Plattformer schleudert euch in die Träume eines Kindes. Richtig gelesen! Als Spieler*in nun übernehmt ihr die Kontrolle von Pankapu; ihr zieht los, um „die Traumwelt von der Albtraumvision zu befreien“, wie es in der entsprechenden Beschreibung auf Steam heißt. Wer also spielerisch mit hektischen Spring-und-Hüpf-Passagen bedient ist, zudem ein Faible für in der Fantastik angesiedeltes Storytelling hat, sollte diesen Kostenlos-Download riskieren.

Übrigens: Der Release-Trailer ermunterte Zuschauer*innen seinerzeit zu Rayman-Vergleichen – wofür Kommentare wie „Rayman Legends ist eines meiner Lieblingsspiele überhaupt, also werde ich es [Pankapu] ausprobieren“.

Schön: Erzählerisch fließen in Pankapu zwei Ströme nebeneinander – einmal die Traumwelt, dann die Realitätsebene. Auf Steam feierte der Plattformer bereits im September 2016 seine Veröffentlichung – dort saugt ihr euch Pankapu jetzt auch bis noch, einschließlich zum 18. Dezember, 19 Uhr kostenfrei. Ein*e Nutzer*in, die jetzt im Zuge der Kostenlos-Aktion zugeschlagen hat, verpackt den Kauf in eine augenzwinkernde Rezension: „Hoffentlich ist es die 0 Euro wert, die ich ausgegeben habe“, schreibt die Person.

Die Anzahl der Nutzerbewertungen auf Steam bewegen sich zwar gerade mal im mittleren, dreistelligen Bereich, dafür fallen dieselben „größtenteils positiv“ aus. Ein Blick auf die positiven Steam-Bewertungen verrät, was den Spieler*innen an Pankapu zugesagt hat: die charmante, grafische Präsentation; die flache Lernkurve; oder das Action-reiche Gameplay. Moniert wurden von einigen Spieler*innen jedoch die als „behäbig“ empfunden Steuerung. 98 negative Rezensionen stehen hier allerdings gegen 309 positive.

Einen Grund, warum Genre-Fans auf der Suche nach frischem Gaming-Futter, Pankapu ausschlagen sollten, gibt es nicht – zumal der Spielspaß kostenfreier ist. Apropos Gratis-Spiele: Nicht nur schlägt diese Woche bei Steam ein nischiges Pankapu auf – sondern auch mit die PvP-Matches von Delta Force. Wem das zu sehr „Kriegsspiel“ ist, kann sich ja wieder unter die Super-Mario-Bettwäsche kuscheln.

