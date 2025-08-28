Steam: Kostenlos statt 15 Euro – Wenn ihr euch beeilt bekommt ihr dieses Survival-Spiel noch gratis

Wären doch nur alle Videospiele gratis. Eine schöne Vorstellung, aber eben nicht die Realität. Trotzdem ist es nicht unmöglich, regelmäßig und munter zu zocken, ohne dafür für mehr als die Hardware zu zahlen. Dafür müsst ihr nur eure Augen und Ohren offenhalten, um beispielsweise nicht die aktuellen Deals auf Steam mit 100 Prozent Rabatt zu verpassen.

Dieser trifft aktuell ein Survival-Spiel, für das ihr sonst knapp 15 Euro hinblättern müsstet. Wollt ihr von dem Angebot profitieren, lohnt es sich, schnelle Fingerspitzen auf der Maus zu beweisen, denn es gilt nicht besonders lange. Glücklicherweise sind nur wenige unkomplizierte Schritte notwendig, um das Game eurer Bibliothek hinzuzufügen.

Steam: Survival-Spiel Dead In Bermuda zum Jubiläum kostenlos herunterladen

Bei dem Titel, den ihr auf Steam gerade für null Euro bekommt, handelt es sich um Dead In Bermuda. Selbst bezeichnet es sich in seiner Beschreibung auf Valves Vertriebsplattform als: „Überlebens-Management-Spiel mit RPG- und Adventure-Elementen“. Nach einem Flugzeugabsturz, der die Überlebenden auf eine einsame Insel gespült hat, ist es eure Aufgabe, die Verantwortung über acht von ihnen zu übernehmen. Heißt, sie erledigen für euch Aufträge und im Gegenzug sorgt ihr dafür, dass sie rundum versorgt sind.

Hierfür könnt ihr forschen und neue Gegenstände herstellen, durch die ihr besser aufgestellt seid. Während euer Lager seine Survivalstrategie festigt, verändern sich die Beziehungen zwischen den Charakteren und sie können sich miteinander zoffen, Freund- oder sogar Liebschaften eingehen. Außerhalb der Basis gibt es über 100 Gebiete auf der Karte zu erkunden, die mit positiven aber auch negativen Überraschungen auf euch warten.

Besonders spannend wird das Survival-Spiel durch die zufälligen Elemente in jedem Durchgang. So verändern sich zum Beispiel die Karte, die Dialoge und die Eigenschaften der Figuren. Womit ihr immer rechnen solltet, sind spezielle Situationen im Dschungel, in denen ihr selbst entscheiden könnt, was passiert.

In diesen Tagen feiert Dead In Bermuda sein zehnjähriges Jubiläum, daher auch der Preisfall in Richtung kostenlos. Noch bis zum 29. August um 19:00 ist es euch möglich, das Spiel einzusacken und dauerhaft zu behalten, auch wenn ihr kein Geld in die Hand genommen habt. Mehr Zeit bleibt euch bei einer Auswahl von drei dauerhaft kostenlos spielbaren Titeln auf Steam, die wir euch an anderer Stelle präsentieren.

Quellen: Steam /Dead In Bermuda