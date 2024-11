Kostenlose Steam-Demo: Dieses Spiel vereint Assassin’s Creed: Black Flag und Valheim

Ein Remake zu Assassin’s Creed 4: Black Flag ist nicht nur längst in Arbeit, sondern angeblich auch schon so weit fortgeschritten, dass es deutlich früher als bislang geplant erscheinen könnte. Bis es so weit ist, lohnt ein Blick auf Steam.

Dort könnte ein noch in Arbeit befindliches Survival-Rollenspiel euren Hunger auf Karibik-Ausflüge zumindest vorübergehend stillen – vorausgesetzt, euer Magen kann auch eine ordentliche Prise Valheim vertragen. Robinson Crusoe lässt euch in die Haut des gleichnamigen Gestrandeten schlüpfen und die damit verbundenen Konsequenzen erleben. Wie die beiden erwähnten Titel da reinspielen, könnt ihr euch sicher schon denken.

Steam: Kostenlose Demo macht euch zu Robinson Crusoe

Die Videospiel-Adaption des Klassikers von Schriftsteller Daniel Defoe spielt, genau wie ihre Vorlage, auf der tropischen Insel, auf der Robinson Crusoe um sein Überleben kämpft. Sagt euch die Prämisse zu, könnt ihr dank der kostenlosen Demo auf Steam schon jetzt den Geschmack von Salzwasser, Sand und den Gefahren der Wildnis auf eurer Zunge schmecken.

Drei Missionen empfangen euch in der Karibik des 17. Jahrhunderts, die die wichtigsten Gameplay-Features von Robinson Crusoe vorstellen sollen. Als findiger Überlebender müsst ihr schmale Abhänge navigieren, über tiefe Schluchten springen und durch Höhlen schleichen. Auch das Kampfsystem, bei dem ihr euch gegen die Einwohner*innen der Insel wehrt. Seid ihr besonders begabt, könnt ihr sogar Geiseln aus einem Camp befreien und den am Ende wartenden Boss besiegen.

Auch das Survival-Gameplay soll in der Steam-Demo zum Zug kommen: Ressourcen sammeln steht dabei genauso auf dem Plan wie das Errichten einer Unterkunft, um sich vor Wind und Wetter zu schützen. Die Parallelen zu Valheim sind also offensichtlich, weil durch das Genre gegeben – statt Fantasy-Setting steht hier aber eben eine tropische Insel für euren Überlebenskampf zur Verfügung.

Damit wären wir dann auch wieder bei dem Einfluss von Assassin’s Creed 4: Black Flag. Auf Piratenschiffen segelt ihr hier zwar nicht, dafür macht der Kampf an der karibischen Küste erneut Lust auf einen der beliebtesten Teile der Ubisoft-Reihe. Noch mehr Survival-Action erwartet euch derweil im bald erscheinenden Tower of Aghasba, zu dem wir euch die wichtigsten Informationen an anderer Stelle zusammengetragen haben.

