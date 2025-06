Steam: Kostenlose Demo katapultiert brandneuen Shooter direkt in die Charts

Wer auf Steam nach den heißesten Neuerscheinungen der näheren Zukunft sucht, der wirft am besten einen Blick auf die Wunschlisten der Nutzerinnen und Nutzer. Hier verrät Valves Videospielplattform, welche Titel besonders gefragt sind. Und einer von ihnen hat sich nun direkt in die Charts katapultiert.

Grund dafür dürfte die hochgelobte und natürlich kostenlose Demo von Jump Ship – einem spannenden Space-Shooter, der noch in diesem Kalenderjahr seine Veröffentlichung feiern soll – sein, die im Rahmen des Steam Next Fest gerade rauf und runtergespielt wird. Sie ist seit Kurzem verfügbar und hinterlässt einen schmackhaften Eindruck, was sich auch im Wishlist-Ranking und in den Rezensionen widerspiegelt.

Jump Ship: Kostenlose Steam-Demo weiß zu begeistern

Schon jetzt strecken die Steam-Spielerinnen und -Spieler die Finger nach der Sci-Fi-Schießerei aus, in der ihr mit bis zu drei Freundinnen und Freunden auf eine gefährliche Weltraummission geht. Gemeinsam zählt ihr zur Crew des Jump Ships und kämpft im alltäglichen All-Wahnsinn um euer Überleben, während ihr abwechslungsreiche Aufträge abhakt. Diese reichen von der kniffligen Reparatur eures Schiffes über die Beschaffung neuer Ausrüstung bis hin zur Erkundung unerforschter Planetensysteme, in denen ihr sogar gegen verfeindete Raumschiffe kämpfen müsst.

Grundlegend handelt es sich zwar um einen Koop–Shooter, der mit befreundeten Weltraumforschenden natürlich geteilten Spaß verspricht, allerdings soll auch der Singleplayer-Modus nicht enttäuschen. Davon könnt ihr euch auf Steam selbst überzeugen, denn bis zum 16. Juni könnt ihr den kostenfreien Schnupperkurs im All wagen. Über 2.000 Rezensionen sprechen eine eindeutige Sprache, steht der vielversprechende Hit doch hier bei einer sehr positiven Bewertung. Schon 2024 zeigten sich erste Reaktionen ebenfalls begeistert von Jump Ship.

Passend dazu: Steam: Neues Koop-Spiel schießt euch direkt auf den Mars – „sieht irre aus!“

Neben dem Sci-Fi-Shooter findet auch das Anime-RPG Solo Leveling: Arise Overdrive weit oben auf den Wunschzetteln des Next Fests, welches auf dem koreanischen Anime-Hit, der sich bereits über eine zweite Season freuen durfte, basiert. Außerdem findet man No, I’m Not a Human einen spannenden Indie-Schocker, während ihr es mit Anvil Empires in fesselnder Multiplayer-Strategie etwas taktischer angehen könnt.

Derzeit rangiert Jump Ship sogar in den Top 20 der meistgewünschten Spiele auf der gesamten Plattform. Dagegen legt eine neue GTA-Alternative eine Bruchlandung auf Steam hin.

Quellen: Steam