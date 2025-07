Steam: Kostenlose Spiele – Gleich 4 frische Gratis-Games lassen den Summer Sale alt aussehen

Während die Temperaturen abseits unseres Schreibtisches in tropische Höhen schnellen, sinken auf Steam mit dem großen Summer Sale gewohntermaßen die Preise. Doch den tatsächlichen Nullpunkt erreichen derweil die kostenlosen Spiele, die uns Valves Videospielplattform dieser Tage verspricht.

Schlecht für euren Backlog, gut für das Portemonnaie: Gleich vier frische Gratis-Games gilt es aktuell abzustauben. Viel mehr als ein Account auf Steam und ein simpler Klick auf den leuchtend grünen „Spiel starten“-Button ist nicht nötig, um euch mit der erfrischend kostenlosen Kost einzudecken. Gönnt eurem Geldbeutel also vielleicht mal eine Pause oder investiert in einen eiskalten Eisbecher – dank der folgenden vier Titel.

Steam: Diese 4 frischen Gratis-Spiele bekommt ihr jetzt komplett kostenlos

Den Anfang macht dieses Mal Satori: Das kostenlose Spiel feierte erst am 20. Juni dieses Jahres seine Veröffentlichung auf Steam und zählt somit zum brandheißen Stoff, den die Spieleplattform für lau zu bieten hat. Nicht nur der coole, japanisch angehauchte Name versprechen euch Abwechslung an heißen Sommertagen. Auch der Ansatz, den Satori verfolgt, ist eher alternativ gehalten. Ihr werdet auf malerisch-meditative Weise durch eine wundersame Traumwelt geführt, während ihr mit verschiedenen Emotionen – darunter Unruhe und Traurigkeit – konfrontiert werdet. Schönste Summertime Sadness also, wie schon Lana Del Rey mit ihrem Welthit festhielt.

Als zweites Gratis-Game und direktes Kontrastprogramm zum ersten Titel hält Steam das – mit dem 19. Juni ebenfalls erst jüngst erschienene – Sneaky Pirates für euch bereit. Das rasante Actionspiel lässt euch Holzbein anschrauben und Augenklappen überstreifen, während ihr andere Schiffe plündert, euch vor Kapitänen versteckt und versucht, die verfeindeten Crews im tiefen Blau des Ozeans zu versenken. Noch im Early Access, wird Sneaky Pirates stetig durch das Feedback der Freibeuterinnen und Freibeuter, die sich dem Freebie hingegeben, verbessert.

Seid ihr im Sommer zwischen Strandsand und Aperol-Abend mit euren Besties nur kurz angebunden, habt aber trotzdem Lust, euch etwas virtuellem Spaß hinzugeben, ist Lost Island genau das richtige für euch. Das Pixel-Abenteuer lebt von seiner losen Geschichte, die euch zu einigen Erkundungen einlädt – allerdings nur für etwa 15 bis 30 Minuten, denn in dieser Zeit habt ihr den letzten Überlebenden von seinem einsamen Eiland zurück nach Hause geführt.

Auch spannend: Steam verschenkt jetzt spannenden Geheimtipp – aber ihr habt nur wenige Tage Zeit

Wem das zu schnell geht, der sollte womöglich lieber einen Blick auf das sehr entschleunigende Whispers of the Village werfen. Die Visual Novel ist vollgestopft mit allerhand Mysterien und Geheimnissen, die es von euch mittels fesselnder Rätsel zu lösen gilt. Neben den reizvollen Artworks lernt ihr spannende Charaktere kennen, die sich euch mehr und mehr öffnen, wenn ihr eure Gespräche mit ihnen vertieft. Ebenfalls erst vor wenigen Tagen erschienen, dürfte der Titel schon jetzt dank seiner abwechslungsreichen Aufmachung als interessanter Geheimtipp gelten.

So oder so: Zu verlieren habt ihr nichts, wenn ihr den kostenlosen Spielen eine Chance gebt und sie zumindest für zukünftige Regentage vorsorglich eurer Bibliothek hinzufügt. Spricht euch von den vorgestellten Vertretern aber so gar keiner an, haben wir an anderer Stelle gleich zehn weitere kostenlose Spiele auf Steam für euch parat.

Quellen: Steam