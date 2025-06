Steam: Kostenlose Spiele – Diese 4 Gratis-Games gibt es jetzt geschenkt

Das Wochenende liegt hinter uns, doch noch immer ist es vielerorts so richtig heiß. Grund genug für Valves Videospielplattform, noch einmal ein paar taufrische kostenlose Spiele rauszuhauen, mit denen ihr euch im Schatten des Steam Summer Sale abkühlen könnt.

Denn während dieser mit den ganz großen Rabatten lockt, zahlt ihr für die vier Gratis-Games gar keinen müden Cent. Lediglich den Weg auf den Download-Button muss euer Finger finden, dann gehören sie für immer euch.

Steam: Summer Sale kann warten – jetzt 4 frische kostenlose Spiele schnappen

Damit auch ja niemand in der staubtrockenen Einöde zurückgelassen wird, sammelt Steam mit den vier vorgestellten Vertretern allerhand verschiedene Genres zusammen. Actiongeladen dürfte es allerdings in allen der kostenlosen Spiele zugehen, vor Langeweile braucht sich also tatsächlich niemand fürchten.

Zum einen hätten wir hier mit Oh, Bugger! einen First Person-Shooter, der euch in ein luxuriöses Space-Hotel beamt, welches von einer Horde von aggressiven Aliens überrannt wird. Ihr schlüpft in den Anzug eines professionellen Alien-Ausrottenden, der im Cockpit seiner Mechs alles gibt, um die Bedrohung ein für alle Mal in den Griff zu bekommen.

Teddy War 2 täuscht mit seinem niedlichen Namen, geht es doch hier tatsächlich darum, die knuffigen Kuschelbären Krieg führen zu lassen. Der Multiplayer-FPS besticht nicht nur mit seiner grundlegenden Idee, die beliebten Bären in eine Schlacht zu schicken, in denen sie sich Feuerbälle auf den Pelz schleudern. Auch das genial simple Spielprinzip verspricht stundenlangen Spaß.

Habt ihr als Kind auch oft auf dem Handy eurer Eltern gezockt? Dann werdet ihr Dumbz Snake schnell in euer Herz schließen, denn es lässt das altbewährte Konzept in größerem, modernem Format neu aufleben. Ihr navigiert das agile Reptil über die Insel, während es durch absorbierte Lichtkugeln wächst und Gegner mit verschiedenen Fähigkeiten niedermäht.

Zu guter Letzt hätten wir dann noch SKYGUARD, ein Third Person-Shooter, bei dem adrenalingetränkte Action im Vordergrund steht. Ihr schließt euch der namensgebenden Wache an, die sich mit Horden von Roboterrüpeln konfrontiert sieht, welche die Airships angreifen, die sich auf dem Weg in die Stadt befinden. Ihr ballert den Bots die Birnen aus, rüstet dabei euer Waffenarsenal auf und fliegt gemeinsam mit euren Freunden im Couch-Koop der Sonne des Sieges entgegen.

Weitere kostenlose Spiele bei Steam

Ist für euren Geschmack dieses Mal nichts dabei? Das macht so gar nichts, denn glücklicherweise haben wir an anderer Stelle eine ganze Wagenladung weiterer Spiele, die ihr bei Steam kostenlos findet.

Sogar einen preisgekrönten Geheimtipp verschenkt Steam aktuell, allerdings müsst ihr so richtig schnell sein, wenn ihr ihn euch zum Nulltarif schnappen wollt.

