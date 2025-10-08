Steam: Völlig kostenlos – brandneuer Shooter sorgt für Begeisterung: „Kann es nur wärmstens empfehlen“

Free2Play-Shooter gibt es fast schon wie Sand am Meer. Aber völlig kostenlose Genre-Vertreter sind hingegen deutlich seltener zu finden. Eine neue Ausnahme, die spielerisch absolut zu empfehlen ist, findet ihr seit kurzem bei Steam,

Erst seit dem 3. Oktober ist der neue Gratis-Titel erhältlich, kann sich aber schon jetzt über ordentlich positiven Zuspruch freuen. Derzeit steht er sogar noch bei sagenhaften 100 Prozent positiven Rezensionen – wobei aber auch lediglich 37 Spieler*innen ihre Stimme abgegeben haben.

Steam: Neuer Gratis-Shooter sorgt für Begeisterung

Wer in den 90er-Jahren mit Ego-Shootern groß geworden ist und vor allem die schnelle, oft unkomplizierte Action vermisst, sollte auf Steam Spray N‘ Pray eine Chance einräumen. Das stammt aus der Feder verschiedener Student*innen der Vancouver Film School und versteht sich als „rasanter Boomer-Shooter“.

Als Spieler*in schlüpfen wir in die Rolle von Justinian, einem Priester, der von Gott auserwählt wurde, sämtliche Dämonen von der Erde zu tilgen. Für Letzteres stehen ihm zwei Revolver zur Verfügung, während er sich mit diesen durch eine von Höllenkreaturen befallene Kathedrale schießt.

Spielerisch rennen wir demnach durch mehr oder weniger enge Räume, weichen gegnerischen Geschossen aus und verteilen selbst unzählige blaue Bohnen. Ähnlich wie in den neueren Doom-Spielen können wir mit Finishing-Moves Munition und Lebensenergie zurückgewinnen. Bisher kommt das knackige Erlebnis auf Steam richtig gut an.

„Kann es nur wärmstens empfehlen“

Nur wenige Tage nach der Veröffentlichung fallen die Rezensionen auf der Valve-Plattform durch die Bank weg positiv aus. Natürlich in dem Wissen, dass es sich hier um ein kostenloses Produkt von Student*innen handelt. Trotzdem zeigt Spray N’Pray vielversprechende Ansätze.

So werden zwar öfters Performance-Probleme und eine Limitierung auf gerade einmal 30 Bilder pro Sekunde angesprochen. Aber: „Abgesehen davon ist es ein unterhaltsamer Boomer-Shooter mit Sprachausgabe, verschiedenen Gegnern und einem Boss, einer lustigen Waffe, Finishing-Attacken und vielem mehr. Probiert es aus!“, heißt es in einem Beitrag von zobu.

Ein*e andere*r Spieler*in ergänzt: „Fantastisches Spiel, packende Kulisse mit genau der richtigen Atmosphäre und befriedigenden, temporeichen Kämpfen. Ich kann es nur wärmstens empfehlen!“ All diese lobenden Worte finden sich auch in weiteren Rezensionen wieder, weshalb klar ist: Der kostenlose Download ist es wert.

