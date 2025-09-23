Steam: Kostenloser Titel bringt Spieler um tausende Euro – „Menschen sind Abschaum“

Videospiele sind leider nicht immer nur ein reiner Quell der Freude und der freizeitlichen Beschäftigung. Aufgrund ihrer Popularität haben sich längst fiese Typen mit verbrecherischen Absichten wie Parasiten an das Phänomen geklebt. Und wir reden hier nicht nur von faulen Kopien oder überteuerten Lootboxen, sondern unbestreitbaren Straftaten. Eine solche hat sich nämlich jüngst ein kostenloses Spiel auf Steam erlaubt.

Dabei ist nicht gerade eine geringe Summe von unschuldigen Nutzer*innen direkt in die Hände der Betrüger*innen gefallen. Ein Fall, der mit dieser Masche in Zusammenhang steht, ist außerdem besonders tragisch verlaufen.

BlockBlasters stiehlt Geld von Steam-Nutzer*innen

BlockBlasters lautet der Name des Spiels, welches hinterrücks die virtuellen Brieftaschen seiner Community ausgenommen hat (via BleepingComputers). Am 30. Juli ist es erstmals bei Steam aufgetaucht, damals noch in einer harmlosen Version. Dann, einen Monat später am 30. August, hat man heimlich einen sogenannten Cryptodrainer hinzugefügt. Dieser zapft auffindbare Ansammlungen an Kryptowährungen an und transferiert sie an einen unbefugten Account. Insgesamt seien 261 Accounts von dieser Falle betroffen und haben gesammelt 150.000 US-Dollar verloren.

Teil des Betrugs sei wohl gewesen, Menschen mit identifizierbar hohen Kryptodepots auf Twitter ausfindig zu machen und diese dazu einzuladen das Spiel auszuprobieren. Auf ähnliche Weise ist auch ein lettischer Streamer namens RastalandTV BlockBlasters in die Falle getappt. Während eines Livestreams, in dem er Spenden für eine Krebsbehandlung gesammelt hat, wurde er dazu gebracht, die Malware herunterzuladen. 32.000 US-Dollar gingen ihm dadurch abhanden.

„Kann das Gefühl nicht abschütteln, dass es meine Schuld ist, dass ich in wenigen Tagen wieder auf der Straße landen könnte ohne etwas zu essen“, erklärt er seine verzweifelte Lage in einem Twitter-Post. Ein Crypto-Influencer hat kurz darauf angegeben, er habe dem Streamer 32.500 US-Dollar auf sichere Weise zukommen lassen. Weitere Hoffnung besteht für ihn über seine GoFundMe-Seite.

Kurz nachdem die Situation von RastalandTV öffentliche Aufmerksamkeit erlangt hat, ist BlockBlasters am 21. September von Steam verschwunden und kann dort glücklicherweise keinen Schaden anrichten. Mitnehmen lassen sich aus dieser Geschichte vor allem zwei Sachen, einmal: „Menschen sind Abschaum„, wie es ein*e Nutzer*in auf Reddit gut zusammenfasst, und ebenfalls, dass ihr nicht jedes kostenlose Spiel auf Steam ohne einen zweiten Blick zu riskieren downloaden solltet.

