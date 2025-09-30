Steam: Kostenloses Horror-Vergnügen eröffnet – Dieses Spiel lässt euch jetzt frühzeitig gruseln

Man kann sich darüber streiten, wann die Geistersaison offiziell startet, aber sobald der Oktober mit der unmissverständlich Intention an die Tür klopft, jetzt – bereit oder nicht – hereinstürmen zu wollen, sind die meisten Spukfans sowieso schon voll dabei. Mit Videospielen lässt sich die aufkommende Stimmung wunderbar ergänzen, von denen es auf Steam bekanntermaßen eine gigantische Auswahl gibt.

Dass ihr aber die Möglichkeit habt, euer Geld in der Tasche zu behalten und trotzdem neue Spielerfahrungen zu sammeln, ist eher die Ausnahme. Im Fall eines bevorstehenden Horrortitels dürft ihr aber jetzt genau von einer solchen profitieren, für wenige Tage lang.

Carnival Hunt dank Playtest kurzzeitig kostenlos auf Steam spielbar

Um euch in den versprochenen kostenlosen Gaming-Grusel zu stürzen, müsst ihr bei Steam auf der Shopseite von Carnival Hunt vorbeischauen. Jenes Spiel veranstaltet nämlich gerade einen offenen Playtest, für den ihr euch mit dem Button anmelden könnt, an dessen Stelle sonst ein „In den Warenkorb“ steht. Hier findet ihr auch den Hinweis, dass ihr nach angefordertem Zugriff benachrichtigt werdet, sobald weitere Teilnehmende zugelassen werden.

Wie in der Neuigkeiten-Sektion auf Steam verraten wird, läuft die offene Testphase noch bis zum 6. Oktober 2025, ist am 29. September gestartet. Nach diesem Zeitraum geht es erstmal weiter mit der geschlossenen Alpha, die vom 13. bis zum 20. Oktober vom Steam Next Fest unterbrochen wird, bei dem die breite Masse wieder ungehindert mitmischen kann. Auch beim kommenden Event Steam Scream, das passend um Halloween herum Horrorspiele zelebriert, soll Carnival Hunt mitmischen.

Spielerisch orientiert sich der Titel stark an Genrevertretern wie Dead by Daylight, insofern, als hier ein*e Spieler*in die Rolle eines den anderen auflauernden Bösewichts übernimmt, vor dem es gilt zu fliehen. Die Charaktere sind animatronische Puppen, sollen an Attraktionen aus Geisterbahnen auf der Kirmes erinnern. Es tritt eine Gruppe aus Aufziehhäschen gegen eines von mehreren verfügbaren Carnival Monstern an.

Während die Robotertiere vor dem Unheil Schutz suchen, müssen sie auf ihre Energie achten und diese, sobald notwendig, per Schraube in ihrem Rücken wieder aufziehen, möglichst ohne mit dem Geräusch für Aufsehen zu sorgen. Das vollständige Game soll dann im Laufe des nächsten Jahres erscheinen, ein genauer Releasetermin ist allerdings noch nicht bekannt. Sobald der Playtest vorüber ist, und ihr nach neuem Futter Ausschau halten müsst, könnt ihr auch mit leerem Geldbeutel auf diese fünf kostenlosen Spiele bei Steam zurückgreifen.

Quellen: Steam / Carnival Hunt