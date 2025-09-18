Steam: Kostenloses Open World-Rollenspiel ist 6 mal größer als Skyrim – „hat mich absolut überrascht“

Wer auf ausgiebige Erkundungstouren an virtuellen Schauplätzen steht, für die oder den dürften die zuletzt immer populärer gewordenen Open Worlds genau das Richtige sein. Auf Steam findet ihr seit geraumer Zeit ein kostenloses Rollenspiel, dessen Weiten sich sogar auf satte sechsfache Größe von Genre-Dauerbrenner Skyrim belaufen.

Denn je größer, desto besser, oder etwa nicht? Nun ja, nicht zwangsläufig, wenn auch eine möglichst großflächige Spielwelt durchaus mehr zum Entdecken und Verweilen einlädt. Doch das besagte Gratis-Game auf Valves Videospielplattform kann auch abseits seiner gewaltigen Welt überzeugen, wie die durchweg positiven Rezensionen auf Steam erahnen lassen. Vergesst also The Elder Scrolls oder gar GTA 6 und werft lieber einen Blick auf Once Human.

Steam: „Viel zu unterschätzt“ – Diese Open World überzeugt seine Fans so richtig

Bei Once Human handelt es sich ganz grundlegend um ein Multiplayer-Survival-Spiel, welches in einer postapokalyptischen Zukunft angesiedelt ist. In der wirklich weitläufigen, offen gehaltenen Welt findet auch ihr und eure Mitstreitenden euch wieder, während ihr gegen wildgewordene Monster bestehen müsst. Dabei kommen auch die genretypischen Basisbauelemente nicht zu kurz, denn ihr müsst euch eure eigene kleine Ecke in der Hölle erschließen. Eine ausführlichere Beschreibung findet ihr selbstverständlich im Shop von Steam.

Das Besondere daran? Klar, die eingangs erwähnte, schier unendlich riesige Spielwelt. Mit einer Fläche von sage und schreibe 256 Quadratkilometern fällt diese tatsächlich überdimensional aus, vor allem, wenn man den Vergleich mit Bethesdas beliebtem Skyrim herstellt. Wem die Welt des Evergreens bereits mächtig vorkam, dürfte in Anbetracht dessen, dass sich eben jene auf vergleichsweise gerade einmal mickrige 37 Quadratkilometer beläuft, vor der Map von Once Human in Ehrfurcht erstarren.

Auch spannend: Steam verschenkt 3 neue Spiele – eins davon ist verdammt episch

Abseits der Karte konzentriert sich Once Human vor allem auf das abwechslungsreiche Arsenal an Schusswaffen, auf welche die Entwickler viel Wert gelegt haben. Ihr könnt euch einer Auswahl von mehr als 100 Blaupausen widmen, die mit verschiedensten Waffenanpassungen daherkommen und in noch einmal satte sieben Kategorien unterteilt sind, die es zu finden und natürlich nachzubauen gilt. Auch das Konstruktionssystem beim Basebuilding wird gelobt, reicht es doch von einfachen Sheltern zum Schutz bis hin zu monströsen Unterkünften, die in der Ödnis nur so hervorragen.

Nicht unbedingt üblich für das Genre, kann Once Human tatsächlich auch mit einer spannenden, zusammenhängenden Story überzeugen, die sich durchaus mit dem einen oder anderen Singleplayer-Spiel messen kann. Am besten dürfte es allerdings mit euren Freundinnen und Freunden funktionieren, denn geteilter Spaß ist bekanntermaßen doppelter Spaß. Dies versichern jene durchweg positiven Reviews auf Steam: Hier ist von einem „viel zu unterschätzten“ Titel die Rede, welches seine Spielerinnen und Spieler „absolut überrascht“.

Wollt auch ihr euch überraschen lassen, habt ihr zumindest nichts zu verlieren: Once Human ist wie erwähnt komplett kostenfrei spielbar. Wem das nicht reicht, findet an anderer Stelle sieben weitere kostenlose Spiele bei Steam.

Quellen: Steam