Steam: Kostenloses Spiel erobert plötzlich Charts – „Perfektes Game, keine Schwächen“

Die Plattform Steam fördert immer mal wieder aus dem gefühlten Nichts neue Hits zutage, an denen sich massenweise Spieler*innen gleichzeitig austoben. In diese Kategorie ist nun ein neuer Kandidat gerutscht.

Es handelt sich um einen kostenlosen Clicker mit Protagonist und Namensgeber Bongo Cat, der berühmten Meme-Katze. Das simple Gameplay verbunden mit dem nicht vorhandenen Preisschild scheint eine äußerst attraktive Mischung darzustellen, wie sowohl die Chartplatzierung als auch die sich anhäufenden Rezensionen verraten.

Steam: Bongo Cat erlebt Sternstunde

Über 166.000 Nutzer*innen waren zeitweise auf Steam mit Bongo Cat zugange. Aktuell sind es etwa 139.000 Personen, die zeitgleich die Software am Laufen haben, womit Platz 4 der meistgespielten Games auf der Plattform erreicht wird (Stand 25. April 2025). Nur Dota 2, PUBG und Counter-Strike 2 können diesen Rang als alt eingesessene Spitzenreiter noch übertreffen. Der Erfolg des Indie-Hits ist allerdings nicht nur quantitativer Natur, sondern spiegelt sich auch in den über 10.000 insgesamt äußerst positiven Bewertungen wider.

Unter den abgegebenen Meinungen schreibt ein begeisterter Fan humorvoll: „Perfektes Spiel, keine Schwächen. Der kleine Kerl haut mit vollem Herzen auf die Bongos während ich dieses Review schreibe. Liebe ihn, würde ihn für nichts in der Welt eintauschen“. Damit teasert der oder die Verfasser*in auch schon das Hauptfeature von Bongo Cat an: Das Kätzchen trommelt jedes Mal auf der Taskleiste herum, wenn ihr eine Taste an eurem Rechner betätigt.

So erreicht ihr Meilensteine, die mit Item-Drops verbunden sind. Genauer gesagt gibt es regelmäßig Kopfbedeckungen abzugreifen, deren Auftreten sich nach unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten richtet. Gewöhnliche, ungewöhnliche, seltene, epische und legendäre Cosmetics wie Schleifen oder Zylinder können nach einer gewissen Menge an Klicks in euren Besitz wandern.

Kein brandneuer Release, aber taufrischer Hype

Obwohl Bongo Cat auf Steam bereits am 5. März 2025 erschienen ist, erreichte es seinen momentanen Höchststand an Spieler*innen erst 44 Tage später. Wenn ihr jetzt auch Lust bekommen habt, auf den Zug aufzuspringen, seid ihr nur einen kostenfreien Download davon entfernt. Über Dateigröße oder Systemanforderungen müsst ihr euch bei dem kleinen Add-on für euren Desktop keine Gedanken machen.

Worüber ich euch allerdings Sorgen machen dürft, wenn ihr auf Valves Vertriebsplattform unterwegs seid, um euch beispielsweise einen kätzischen Begleiter auf den Bildschirm zu zaubern, sind die vermehrt auf Steam auftretenden Phishing-Attacken.

Quellen: SteamDB, Steam / Bongo Cat