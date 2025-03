Steam: Schnappt euch für kurze Zeit dieses Spiel völlig kostenlos

In Zeiten, in denen neue Spiele auf Steam gerne mal bis zu 70 oder 80 Euro kosten können – von noch höherpreisigen Deluxe Editions mit Vorabzugang schon abgesehen –, ist kostenlos immer eine Wohltat. Insbesondere, wenn es sich um einen vollständigen Titel handelt, wie im vorliegenden Falle.

Ausnahmsweise wird nämlich von euch nicht der Griff zur Brieftasche verlangt, sondern ein einst kostenpflichtiges Spiel bekommt ihr jetzt vollkommen gratis. Es gibt auch keine versteckten Mikrotransaktionen oder sonstige Haken. Nur schnell sein müsst ihr, denn das Angebot ist zeitlich befristet.

Steam: Dieses Spiel gibt es gerade kostenlos

Genauer gesagt könnt ihr noch bis zum 9. März um 18:00 Uhr euch Isle of Jura auf Steam kostenlos sichern. Einmal aktiviert, wird das Spiel anschließend eurer Bibliothek hinzugefügt und ihr dürft es dauerhaft behalten. Aber bevor ihr loszieht, hier ein paar Infos zum Gratis-Spiel.

In Isle of Jura schlüpft ihr in die Rolle der Biologie-Studentin Alex, die sich auf die titelgebende Insel Jura begibt. Dort will sie für ihre Abschlussarbeit Fischexemplare fangen, um sie näher zu untersuchen. Für euch bedeutet das: Ihr greift zur Angel, stellt euch ans Meer und fangt über 50 verschiedene Arten.

Lesetipp: Mit einer spannenden Downloadoption könnt ihr auf Steam viel Zeit sparen

Nebenbei unterhaltet euch mit den Bewohnern der Insel oder begebt euch auf die Suche nach Artefakten. Mit diesen erfahrt ihr etwas mehr über Jura. Allzu viel Aufregung solltet ihr jedoch nicht erwarten, wie es auch in den meisten Bewertungen heißt: Isle of Jura ist sehr langsam und entspannt, für manche vielleicht sogar „langweilig“. Für 0 Euro könnt ihr aber quasi nichts falsch machen und selbst einen Blick riskieren.

Noch mehr kostenlose Spiele

Falls ihr nach dem Spielen von Isla of Jura feststellt, dass euch das Gezeigte doch etwas zu ruhig ist, müsst ihr nicht direkt aufgeben. Bei Steam gibt es aktuell noch eine ganze Wagenladung mehr kostenloser Spiele, die ihr bedenkenlos ausprobieren könnt.

So gibt es derzeit unter anderem ein wunderschönes Action-Adventure, ein rasantes Parcours-Experiment und noch einiges mehr für 0 Euro im Steam Store. Die komplette Liste der derzeit kostenlosen Neuveröffentlichungen findet ihr in einem separaten Artikel.