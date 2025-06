Steam: Kostenloses Spiel in den Charts überrascht – mit einem enttäuschenden Haken

Es ist mittlerweile kein ungewöhnliches Ereignis mehr: Auf Steam segelt plötzlich ein zuvor weitgehend unbekanntes Spiel in die Charts, denn die Nutzerschaft schießt unvermittelt in die Höhe. Durchaus ungewöhnlich ist allerdings der Fall von Russian Fishing 4, einem kostenlosen Titel, der nicht ganz umstritten ist.

Die Angelsimulation hat erst vor wenigen Tagen ihren Rekord an gleichzeitigen Spieler*innen geknackt, etliche Jahre nach Steam-Release. Doch weder die neu ernannten Fans noch die erfahrenen virtuellen Fischfänger*innen scheinen sich einig zu sein, ob hier ein hochgestreckter Daumen als geeignetes Fazit gilt.

Steam: Russian Fishing 4 feiert Geburtstag und alle kommen vorbei

Russian Fishing 4 ist, wie der Name unschwer erkennen lässt, nicht gerade der nächste große Online-Multiplayer-Shooter, sondern eben ein Angelspiel. Mehr muss es auch nicht sein, denn allein mit dieser simplen, so gleich komplex umgesetzten Formel hat sich der Titel in die Top 100 der Steam-Charts gekämpft, mit einem zeitweisen Rekord von über 25.000 aktiven Spieler*innen. Für das angestiegene Interesse scheint mit Blick auf die Verteilung der eingehenden Rezensionen die am 22. Mai gestartete Jubiläumsveranstaltung mit speziellen Events und Inhalten zu sein.

Acht Jahre wird die Simulation alt, wenn man die Early Access-Phase mitzählt. Seine Lebenszeit verbringt sie jedoch nicht nur auf Steam, sie kann auch auf der offiziellen Webseite gesondert heruntergeladen werden. Alles in allem sind es also mit Sicherheit noch mehr als 25.000 Personen, die sich über die verschiedenen Wege, das Spiel zu starten, darin versammeln. Friede, Freude, Fischküchlein ist allerdings nicht das Motto der Stunde, das neu gewonnene Rampenlicht rückt auch einen unschönen Umstand auf die Bühne: Die Monetarisierung.

Kostenlos, aber nicht frei von Kosten

„Hört mal, ich weiß, es ist ein kostenloses Spiel. Verdammt, es ist eines der besseren Angelspiele auf dem Markt, wenn es ums Gameplay geht. Aber Alter, 2.000 US-Dollar für eine lebenslange Mitgliedschaft?“, fast eine Rezension die gemischten Gefühle zwischen Spielspaß und Ärger über horrende Echtgeldtransaktionen zusammen. Viele weitere Stimmen schließen sich dieser Ansicht an und äußern ihren Schock über die vorzufindenden Preise. Dabei begeistert das grundlegende Konzept von Russian Fishing 4 bei Steam durch die Bank weg.

Besonders die realistischen Verhältnisse und der Detailgrad des Gameplays erfahren häufig Lob. Eine ganze Reihe an Fischarten und Equipment stehen zur Verfügung, um in der frei begehbaren, die Natur inszenierenden Welt an verschiedenen Gewässern Jagd auf die Kiemenatmer zu machen.

Falls euch aber schon allein die Erwähnung von Mikrotransaktionen abgeschreckt haben sollte, ihr gerne ein wahrhaft kostenloses Spiel in Empfang nehmen würdet, findet ihr praktischerweise ganze vier Stück davon auf Steam – alle frisch veröffentlicht.

Quellen: SteamDB, Steam / Russian Fishing 4