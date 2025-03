Steam: Kostenloses Spiel in der Zombie-Apokalypse sichern – nur noch für wenige Stunden

Auf Steam sind Prozentzeichen ein häufig gesehenes Symbol, das immer wieder zu Käufen von rabattierten Spielen lockt. Das Versprechen besonders kleiner Preise sorgt ironischerweise häufig für extra lange Rechnungen.

Nicht aber, wenn besagte Angebots-Markierung ein Spiel bis auf ganze 0 Euro herunter zwingt. Dann braucht es auch kein Grübeln darüber, ob es wirklich Zeit ist, zuzuschlagen oder sich vielleicht nur ein weiterer Impulskauf ankündigt. Beim ultimativen Preisfall von Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning können nicht mal digitale Minimalist*innen mit schmalem Speicher eine Überlegung voranstellen, da nur schlappe 1,5 GB frei sein müssen.

Steam: Kostenlos durch die Zombie-Welt tricksen

Mit Scheming Through The Zombie Apocalypse: The Beginning erwartet euch ein freches Point-and-Click-Adventure, dessen Prämisse der Titel nicht zum Geheimnis macht. Als Überlebende in einer von Zombies zerfressenen Welt mogelt ihr euch mit einer starken Gabe zur Manipulation durch die Herausforderungen der dystopischen Lebensumstände. Besser gesagt begleitet ihr die beiden tierischen Gefährten Hank und Larry dabei, wie sie ihre trickreichen Pläne diesbezüglich in die Tat umsetzen.

Hank kennt sich als früherer Verkäufer gut damit aus, andere für seine Sache zu begeistern. So fällt es dem Duo nicht schwer, neue Bekannte zum Plündern zu überreden, ohne am Ende selbst an solch gefährlichen Aktionen beteiligt zu sein. Statt Wagnisse einzugehen, bleiben die beiden lieber im Van zurück und leiten ihre Handlanger*innen von dort aus an, wertvolle Gegenstände einzusammeln und dabei nicht den Zombies in die Hände zu fallen. Eine ordentliche Prise kruder Humor rundet den ersten Teil von Scheming Through The Zombie Apocalypse ab.

Der zweite Teil kostet kaum mehr als einen Euro

Auf Steam zahlt ihr wie erwähnt aktuell keinen Cent, um an dem abgedrehten Abenteuer teilhaben zu können. Ab dem 18. März um 18 Uhr jedoch gilt wieder der eigentliche Verkaufspreis von 4,99 Euro. Ein Blick auf die Uhr verrät: Es bleibt nicht mehr viel Zeit, um den Gratis-Download zu vollenden.

Teil zwei, namentlich Scheming Through The Zombie Apocalypse Ep2: Caged, erhaltet übrigens noch bis zum 20. März für nur 1,17 Euro und damit 80 Prozent günstiger, als normalerweise. Am selben Tag läuft auch ein Angebot im Epic Games Store aus, das euch ein Fantasy-RPG kostenlos in die Spiele-Bibliothek spült.

