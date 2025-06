Steam: Kostenloses Spiel schnappt sich Platz 5 der Wishlist-Charts – erscheint schon diese Woche

Während der Summer Sale auf Steam mit seinen satten Rabatten die Schlagzeilen weiter im Griff hat, schleicht ein nicht minder spannender Shooter an der Konkurrenz vorbei und positioniert sich mal eben auf Platz 5 der Wunschlisten-Charts. Der besondere Clou: Das Spiel soll auch noch kostenlos auf Valves Videospielplattform angeboten werden.

Von einem Geheimtipp kann man an dieser Stelle kaum noch sprechen, immerhin haben Millionen Nutzerinnen und Nutzer den vielversprechenden Titel bereits im Visier. Dennoch: Sollte Mecha Break auch an euch vorbeigegangen sein, solltet ihr einmal einen Blick auf das heißersehnte Highlight werfen, das schon in Kürze seinen Launch feiert.

Steam: Platz 5 der Wunschlisten-Charts – Mecha Break erscheint diese Woche kostenlos

Während viele große Publisher das Sommerloch abwarten und mit ihren Triple A-Titeln bis in den Herbst hinter dem Berg halten, macht es Amazing Seasun Games genau andersherum und haut den heißersehnten Hoffnungsträger für alle, die auch bei hitzigen Temperaturen in die Tasten hauen wollen, schon am 2. Juli und damit in Kürze raus. Mecha Break blickt bereits auf eine besonders erfolgreiche Open Beta im vergangenen Sommer zurück, bei denen sich über 300.000 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig dem Online-Shooter widmeten – und die Bot-Ballerei ihren Wunschlisten auf Steam hinzufügten.

Über eine Million Einträge später, die man binnen kürzester Zeit mit Mecha Break ansammeln konnte, rangiert das von zahllosen Fans vorab geliebte Gratis-Game mittlerweile auf dem fünften Platz der meistgewünschten Steam-Spiele (via SteamDB) und zählte schon zu Zeiten seiner Beta fast drei Millionen weltweite Registrierungen – Tendenz im Jahr 2025 bis zuletzt selbstredend steigend.

Im Free-to-Play-Shooter schließt ihr euch einem Team aus bis zu fünf weiteren Pilotinnen und Piloten an, um eure mächtigen Mechs in flotten 3v3- und 6v6-Geplänkeln mit denen eurer Feinde zu messen. Doch nicht nur am Boden, sondern auch in luftigen Höhen feuert ihr euch mit einem Arsenal an futuristischen Fähigkeiten und Waffen nur so das Blei um die Ohren. Jeder Kampfroboter verfügt dabei über ganz eigene Features und lässt sich mittels Upgrades sowohl optisch als auch technisch verbessern.

Die rasanten Ausweich- und Flugmanöver dürften dafür sorgen, dass ihr selbst dann mit Mecha Break auf eure Kosten kommt, wenn das Setting euch nicht unbedingt auf den ersten Blick anspricht. Falls ihr hingegen sogar große Liebhaberinnen und Liebhaber von massiven Materialschlachten in brachialen Blechbüchsen seid, solltet ihr womöglich einen Blick auf das auch von uns getestete Armored Core 6: Fires of Rubicon werfen, welches der Feder des japanischen Souls-Studios FromSoftware, das sich für Meisterwerke wie Elden Ring und Dark Souls verantwortlich zeigt, werfen.

