Steam: Brandneues Spiel jetzt kostenlos – nur noch wenige Stunden Zeit

Auf Steam gibt es regelmäßig kostenlose Spiele, aber brandneue Titel werden in der Regel nicht verschenkt. Ausnahme ist das gerade erst erschienene Game, welches das Studio als Dankeschön für die Unterstützung für lau raushaut.

Es gibt jedoch einen Haken, den ihr auf keinen Fall außer Acht lassen solltet: Das Angebot ist nur 24 Stunden lang gültig. Schafft ihr bis zum 16. Mai, 14:59 Uhr, den Titel eurer Bibliothek hinzuzufügen, könnt ihr für immer behalten. Wer zu spät kommt, wird hingegen zur Kasse gebeten.

Steam: Dieses neue Spiel bekommt ihr kostenlos

Das versprochene Gratis-Spiel auf Steam ist am Donnerstag, dem 15. Mai 2025 erschienen und hört auf den Namen Nubs! Arena. Zum Release ist es direkt einen Tag lang komplett kostenlos – als Dankeschön für den Support, wie das zuständige Studio in einer Mitteilung schreibt.

Worum geht’s? Nubs!: Arena ist ein PvP-Multiplayer-Spiel für vier bis 20 Spieler*innen, in der es darum geht, sich gegenseitig fertig zu machen. Dafür landet ihr in einer Arena, macht euch auf die Suche nach Ausrüstung und kämpft darum, zu überleben. Am Ende einer jeden Runde, insgesamt sind pro Match fünf Stück angesetzt, müsst ihr euch zudem für eine von mehreren passiven Fähigkeiten entscheiden.

Neben anderen Spieler*innen warten aber noch andere Gefahren in der Arena. So könnt ihr etwa über Fallen stolpern, die eurer Lebensenergie gar nicht gut zu Gesicht stehen. Falls ihr doch einmal sterbt, werdet ihr zu einem Stern. Überlebt ihr mit diesen lang genug, bekommt ihr eventuell noch eine weitere Chance, euch zu beweisen.

Warum wird Nubs!: Arena verschenkt?

Wieso sich die Entwickler*innen dazu entschieden haben, ihr kommendes Spiel zu verschenken, ist unklar. Allerdings könnte es daran liegen, zu Beginn die Zahlen zu steigern. Schließlich lebt ein Multiplayer-Spiel davon, dass stets genügend Spieler*innen vorhanden sind.

Bislang ist Nubs!: Arena trotz netter Ideen und einer liebevollen Präsentation deutlich unter dem Radar geblieben. Laut SteamDB haben gerade einmal etwas über 2000 Nutzer*innen den Titel im Blick. Und das beinhaltet bereits die Steigerung seit der angekündigten Gratis-Aktion.

Im Trailer seht ihr das Spiel in Aktion:

Ob es am Ende für Nubs!: Arena zum Erfolg reicht, bleibt abzuwarten. Aber falls ihr das Spiel gratis ausprobieren wollt, solltet euch beeilen und den Steam-Store besuchen. An anderer Stelle stellen wir euch noch weitere kostenlose Spiele auf Steam vor.

