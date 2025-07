Steam: Kostenloses Update bringt frisches Feature, auf das ihr schon seit Jahren gewartet habt

Valves Videospielplattform darf sich immer mal wieder über neue kostenlose Aktualisierungen freuen, die mit starken Verbesserungen und frischen Funktionen aufwarten. So auch dieses Mal, hält das brandneue Update auf Steam doch reichlich Änderungen bereit.

Darunter fällt ein ganz besonderes Feature, auf welches Nutzerinnen und Nutzer der Plattform bereits seit Jahren, wenn nicht gar ganzen Jahrzehnten gewartet haben dürften. Es hilft euch dabei, spielend leicht noch mehr Performance aus eurem PC herauszukitzeln.

Wenn es darum geht, euren PC hinsichtlich seiner Leistung zu optimieren, kann dies schnell einmal zu einer stundenlangen Sisyphusaufgabe werden. Etliche Einstellungen liegen vor euch, während ihr euch durch sperrige Menüs navigiert, bevor ihr überhaupt den ersten Schritt im Spiel gewagt habt. Doch das jüngste Update für Steam verspricht Abhilfe.

Denn bevor ihr frustriert die Flinte ins Korn werft, solltet ihr einen Blick auf den brandneuen Steam In-Game Performance-Monitor werfen. Nach einem solchen sehnen sich Nutzerinnen und Nutzer von Valves Videospieldistributionsplattform schon seit Jahrzehnten, nun hat er es endlich in den Launcher geschafft. Doch was verspricht das so angepriesene Tool eigentlich überhaupt? Kurz und knapp: Es hilft euch dabei, herauszufinden, wie gut Games tatsächlich bei euch laufen.

Auch spannend: Steam: Kostenlose Spiele – Gleich 4 frische Gratis-Games lassen den Summer Sale alt aussehen

Wer es etwas technischer mag, der kann sich den offiziellen Beitrag auf Steam zu Gemüte führen, in dem es zusammenfassend seitens Valve heißt: „Das neue Leistungs-Overlay zeigt Ihnen die Werte der Bildrate, ähnlich wie die vorherige FPS-Anzeige im Spiel. Die neue Anzeige unterscheidet jedoch auch zwischen den von DLSS oder FSR generierten Frames und solchen, die direkt vom Spiel erzeugt werden.“. Und, noch konkreter:

„Es kann die Minimal- und Maximalwerte eines einzelnen Frames sowie einen Graphen anzeigen, der unterschiedliche Bildraten über einen bestimmten Zeitraum hinweg darstellt. Ferner werden Ihnen Informationen zur CPU- und GPU-Leistung sowie zur Systemspeichernutzung angezeigt. Diese Daten sind bei der Ursachenfindung von schlechten Spielleistungen hilfreich, egal ob es sich dabei um langsame CPU- oder GPU-Einschränkungen oder hohe Grafikeinstellungen handelt, die den verfügbaren Video- oder Arbeitsspeicher Ihres Systems überlasten.“

Klar, andere Tools und Programme bieten eine solche Funktion bereits seit längerer Zeit. Dennoch kann es hilfreich sein, die Überwachung eurer PC-Performance direkt von der Plattform, über die ihr auch letzten Endes spielt, laufen zu lassen. Ihr braucht nicht noch extra eine zusätzliche, ebenfalls ressourcenfressende, Software, sondern habt alles unter einem Dach. Wollt ihr das vielversprechende Feature aktivieren, findet ihr es unter dem „In Game“-Tab in den Einstellungen. Währenddessen bekommt ein Drittel aller Steam-Nutzenden aber bald ein ganz anderes Problem.

Quellen: Steam