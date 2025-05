Steam: Beliebtes Warhammer-Spiel wird verschenkt – ihr habt nur noch wenige Stunden Zeit

Kaum ein Tag vergeht, ohne, dass es auf Steam ein Spiel verschenkt wird. Für den jüngsten Fall gibt es aber auch einen guten Grund, denn gerade erst ist das große Warhammer Skulls-Event gewesen, in der Games Workshop viele neue Informationen zu kommenden Projekten rund um das Fantasy- und Sci-Fi-Universum geteilt hat.

Anlässlich der Feierlichkeiten gibt es darüber hinaus ein spannendes Geschenk für all diejenigen unter euch, die bevorzugt am PC zocken. Allerdings müsst ihr euch beeilen, denn ebenjenes Gratis-Spiel steht euch auf Steam nur noch wenige Stunden zur Verfügung.

Steam: Jetzt beliebtes Warhammer 40k-Spiel für lau sichern

Im Detail schenken euch Steam und Slitherine Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War, welches erstmals 2018 das Licht der Welt erblickt hat. Es ist demnach nicht gerade ein taufrischer Titel, aber dennoch noch aller Ehren wert. Immerhin kommt das Strategiespiel auf stolze 81 Prozent positive Rezensionen bei über 14.000 abgegebenen Stimmen – bei weitem kein schlechter Wert.

Und darum geht’s: Der Planet Gladius Primus war einst ein recht friedlicher Ort, doch mittlerweile ist er zum Kriegsschauplatz für das Astra Militarum, die Space Marines, Orks und Necrons geworden. Als Spieler*in übernehmt ihr eine der vier Fraktionen und schlagt euch in den typischen 4X-Grundpfeilern durch: Erkunden, Expandieren, Ausbeuten und Auslöschen (Explore, Expand, Exploit und Exterminate im Englischen).

Lesetipp: Im Rahmen des Warhammer-Events folgte ebenso die Ankündigung eines neuen Rollenspiels

Klingt genau nach etwas, was euch Spaß machen könnte? Dann solltet ihr unbedingt jetzt einen Besuch auf Steam anpeilen, denn dort stopft ihr euch Warhammer 40.000: Gladius – Relics of War für null Euro in die digitale Spielebibliothek. Allerdings müsst ihr euch beeilen, weil das Angebot nur bis zum 26. Mai, um 19:00 Uhr gültig ist. Seid ihr zu spät, werden bis zu 40 Euro fällig.

Lohnt sich der Download?

Ob diese Art der spielerischen Interpretation von Warhammer 40k etwas für euch ist, könnt ihr dank der Gratis-Aktion selbst herausfinden. In unserem Test wusste Gladius – Relics of War seinerzeit trotz ein paar Schwächen zu überzeugen. Und auf Steam selbst kommt der Titel im Schnitt ebenfalls gut weg.

Gelobt wird vor allem die strategische Tiefe, die spürbare Liebe zur Vorlage und, dass es sich vor allem auf einen Kernaspekt des Franchise konzentriert: Kampf statt Diplomatie. Kritik gibt es hingegen für das Geschäftsmodell. Gladius geizt nicht mit DLCs, insgesamt stehen 17 kostenpflichtige Erweiterungen zum Kauf parat, die mitunter neue Einheiten und Fraktionen ins Spiel bringen. Das kann ganz schön teuer sein.

Immerhin: Falls euch das Basisspiel anspricht, müsst ihr derzeit keinen Euro dafür bezahlen. Und noch ein weiteres Game verschenkt Steam zum aktuellen Zeitpunkt und dafür müsst ihr nicht einmal ganz so schnell reagieren, um die Aktion wahrnehmen.

Quelle: Steam