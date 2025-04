Steam kündigt große Konkurrenz für den Xbox Game Pass an – „Microsoft ist erledigt“

Mehrere zehntausend Spiele gibt es auf Steam, täglich kommen immer mehr hinzu. Wer sie alle besitzen will, muss ganz schön tief in die Tasche greifen – bis jetzt. Schon in wenigen Tagen könnt ihr euch alternativ für ein Abo-Modell entscheiden.

In Form einer Pressemitteilung hat Valve verhältnismäßig schmucklos die neue Konkurrenz zum Xbox Game Pass beziehungsweise dem Game Pass for PC angekündigt. Fortan ist es euch möglich, für einen monatlichen Obolus auf über 1.000 Vollversionen bei Steam zuzugreifen. Kuratiert wird diese Liste übrigens von niemand geringerem als Valve-Chef Gabe Newell persönlich.

Der Steam Gabe Pass: Was steckt dahinter?

Entsprechend fällt auch der Name aus: Der Gabe Pass ist das erste Spiele-Abo von Steam, welches ab dem 10. April 2025 angeboten wird. Für monatlich 8,99 Euro bekommt ihr Zugriff auf bis zu tausend Spiele, die ihr direkt via Steam herunterladen könnt. Es handelt sich dementsprechend nicht um Streaming-Versionen.

Enthalten sind dabei ausschließlich die Vollversionen der jeweiligen Spiele, so wie ihr sie auch sonst auf Steam vorfindet. DLCs und Mikrotransaktionen können separat erworben werden, womit Valve einen ähnlichen Ansatz wie Microsoft verfolgt. Im Falle des Gabe Pass bekommt ihr aber ebenso Zugang zum Advanced Access, sofern ein Spiel diesen anbietet.

Lesetipp: Ob auch der neue Steam-Hit Teil des Abos werden wird?

Eine genaue Liste der Spiele, die zu Beginn im Abo enthalten sein werden, gibt es bislang noch nicht. Neben den von Valve entwickelten Spielen, wie etwa Half-Life 2, Portal 2 oder Counter-Strike 2, sollen jede Menge AAA- und Indie-Titel vertreten sein. Namentlich genannt werden unter anderem Vampire Survivors, GTA 5, Hogwarts Legacy, Valheim, Beat Saber und noch einige mehr.

Niemals etwas verlieren

Alle Spiele, so heißt es in der Pressemitteilung, sind höchstpersönlich von Gabe Newell ausgewählt. Der 62-Jährige zählt viele davon zu seinen Lieblingstiteln und wird sich auch selbst darum kümmern, die monatlichen Neuzugänge auszuwählen. Denn ja, das Angebot im Gabe Pass wird regelmäßig erweitert, aber nie verkleinert.

Im Gegensatz zu anderen Abo-Modellen sollen alle Spiele immer Teil des Angebots sein. „Wir möchten nicht, dass Kunden, die über den Gabe Pass ein neues Lieblingsspiel gefunden haben, es nach einiger Zeit wieder verlieren oder neu kaufen müssen“, so das Unternehmen weiter.

Fans feiern den Gabe Pass

Die Äußerungen kommen bei den Fans gut an. In den sozialen Netzwerken wird das neue Abo-Modell schon jetzt in den höchsten Tönen gelobt – insbesondere weil sich PC-Spieler*innen somit nicht mehr zwingend mit der oft unzuverlässigen Xbox-App herumschlagen müssen.

„Microsoft ist erledigt“, tönt es etwa auf der Plattform mit dem großen X. Das Steam-Abo sei günstiger und deutlich umfangreicher, da könne der Xbox Game Pass gar nicht mehr mithalten. Sobald der Gabe Pass startet, werden sicherlich noch viele weitere Publisher und Studios sich diesem anschließen, so die Hoffnung zahlreicher Interessenten.

Klar ist auf jeden Fall: Mit dem Abo startet auf Steam eine neue Zeitrechnung. Zudem es noch eine „kleine Überraschung“ zum Start geben soll – vielleicht ja Half-Life 3?

Disclaimer: Natürlich handelt es sich hierbei um keine echte News, denn wir schreiben den 1. April 2025 – ein Aprilscherz. In Sachen Abo-Modell wird es wohl so schnell keine Neuerung bei Steam geben. Denken wir. Vor Fake-News solltet ihr derweil ernsthaft auf der Hut sein. Eine Anlaufstelle, unter der ihr euch näher über das Thema informieren könnt, bietet die Bundeszentrale für politische Bildung.