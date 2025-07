Steam: Den kuriosen Grund für Valves Erfolg wollt ihr lieber gar nicht wissen

Einen Account bei Valves Videospielvertriebsplattform nennt mittlerweile fast jeder Gamer und jede Gamerin, die überwiegend am PC zocken, ihr Eigen. Kaum kommt man drumherum, Steam zu installieren, um so Zugang zu zahllosen Titeln zu erlangen.

Doch wie hat der Konzern es geschafft, über Jahrzehnte hinweg so erfolgreich zu werden und sich als erste Anlaufstelle für den Kauf von frischem Futter in Form neuer und alter Spiele zu etablieren? Den wohl kuriosesten Grund gibt nun ein Branchenexperte preis.

Steam: Kurioser Grund – Experte verrät, warum die Plattform wirklich so beliebt ist

Dabei kann Steam durchaus beeindruckende Zahlen vorweisen: Allein im Jahr 2024 hat Valve Statista zufolge um die 700 Millionen Spiele über seine Storefront verkauft. 2021 noch lag der Umsatz des Unternehmens Berichten nach bereits bei rund zwei Milliarden US-Dollar, die allein über den Store eingenommen wurden. Dies führt zu der Frage, wie Steam es schafft, Nutzende so konstant vor die eigene Ladentheke zu zerren, während die Konkurrenz rund um den Epic Games Store und Co. nicht dazu in der Lage sind.

Die Antworten darauf gibt nun Games Marketing-Analytiker Chris Zukowski (via GamesRadar). Eine davon ist recht leicht verständlich – und wirft gleichermaßen frische Fragen auf. „Die Stärke von Steam als Plattform ist, dass sie das Horten ermöglicht“ und „Der Grund, warum Spieleentwickler bereit sind, Valve 30 Prozent ihrer Einnahmen zu überlassen, ist, dass der Steam-Marktplatz voll von Supergamern ist, die Geld für Spiele ausgeben, die sie gar nicht spielen wollen“, erklärt der Experte ganz konkret.

Noch etwas tiefergreifend verrät er:

„Als ich eine Umfrage unter den Spielen durchgeführt habe, die am Steam Next Fest teilgenommen haben, habe ich herausgefunden, dass die meisten Leute sich ein Spiel im Durchschnitt nur wünschen, ohne die Demo zu spielen. DIE DEMO IST KOSTENLOS! Wenn die Spieler so sehr an dem Spiel interessiert sind, warum spielen sie es nicht!“

Auch spannend: Steam: Komplett kostenlos – Diese 5 Spiele bekommt ihr geschenkt

Zukowski stellt dabei einen spannenden wie kuriosen Fakt heraus, den sich die meisten von uns sicher bereits denken konnten: Rund die Hälfte der durchschnittlichen Spielebibliothek eines oder einer jeden Steam-Nutzenden ist prall gefüllt mit Titeln, die noch nie angerührt wurden. Dennoch dürfte der Grund für den Erfolg auch noch in weiteren Argumenten, die für die Plattform sprechen, liegen.

Weitere Gründe liegen auf der Hand

So genießt Valve großes Vertrauen unter der Spielendenschaft, die Steam als Plattform für ihre Einkäufe und die eigene Spielebibliothek präferiert. Hinzu kommen immer wieder verlockende Rabattaktionen, beispielsweise der aktuelle Steam Summer Sale, bei dem ihr teils großartige Spiele-Highlights zu winzigen Preisen abstauben könnt.

Abgesehen davon gibt es den digitalen Marktplatz bereits seit über zwei geschlagenen Jahrzehnten, während andere Plattformen wie der Epic Games Store erst vor einigen Jahren nachzogen. Dies alles dürfte den riesigen Erfolg erklären – selbst wenn die Hälfte aller Steam-Nutzenden schon bald ein Problem bekommen könnte.

Quellen: Statista, Reddit / Lumpy-Chipmunk3203, Howtomarketagame Chris Zukowski via GamesRadar+