Steam: Kurzzeitig kostenlos – Hier könnt ihr euch nur noch bis morgen ein Gratis-Game einpacken

Es ist schon wieder passiert: Steam hat sich ein Spiel aus seinem Angebot rausgepickt und eine Rabattmarke mit einer dicken 100 darauf geschrieben über das Preisschild geklebt. Diesmal trifft es ein kleines aber feines Weltraumabenteuer, beziehungsweise die dritte Episode von diesem.

Lange bleibt diese dort nicht haften und enthüllt ab dann wieder die darunter verborgenen, standardmäßigen Kosten. Doch noch habt ihr Zeit, um zuzugreifen und könnt euch dann Gedanken darüber machen, wie ihr in die mehrteilige Sci-Fi-Geschichte eintauchen möchtet und bis wann ihr sie mitverfolgen wollt. Immerhin stehen auch dem Besitz der anderen Titel aktuell wenig Hürden im Weg.

Space Pilgrim Episode III: Delta Pavonis bis zum ersten November gratis bei Steam



Space Pilgrim Episode III: Delta Pavonis heißt das gerade auf Steam kostenlose Spiel, von dem wir hier berichten. Normalerweise verlangt es euch läppische 1,99 Euro ab, kann seine Attraktivität durch die Gratis-Werdung aber selbst bei diesem kleinen Ausgangspreis natürlich nochmal steigern. Der Haken an der ganzen Sache dürfte bei der Zahl im Namen des Games schon aufgefallen sein, kostenlos ist ja schön und gut, aber will man nicht lieber mit Teil eins loslegen? Besser ist das, aber glücklicherweise ist dieser ebenfalls für 0 Euro zu haben, und das dauerhaft.

Lediglich der zweite und vierte Teil verlangen einen Eintrittspreis von euch. Dieser ist mit seinen jeweils 55 Cent, die durch ein momentanes Angebot noch bis zum 12. November gültig sind, aber sehr gut verkraftbar. So zahlt ihr am Ende für die gesamte Reihe mit vier Spielen gerade mal 1,10 Euro. Vorausgesetzt, ihr verpasst weder die Rabattaktion, noch die Phase, in welcher Episode drei verschenkt wird. Jene endet am 1. November um 18:00.

Angekommen im Spiel, findet ihr euch in der Umgebung eines klassischen RPG-Maker-Projekts wieder. Heißt, das Game wurde mit der Software RPG-Maker erstellt, was vor allem an den durch diese bereitgestellten Assets zu erkennen ist. Dieselben sorgen für einen Pixel-Look nach Oldschool-Manier, vergleichbar etwa mit alten Pokémon- oder Zelda-Ablegern. Eure Rolle als Spieler*in ist die von Captain Gail Pilgrim, die mit ihrem Raumschiff Passagiere transportiert. Ihre Reise nach Alpha Centauri soll anders werden, als die Fahrten bisher. Wie genau, das sollt ihr im Lauf des Point-and-Click-Adventures selbst herausfinden.

