Steam: Diese 3 Spiele kennt ihr garantiert noch nicht – eines ist „Unglaublich“

Täglich erscheinen auf Steam so viele neue Spiele, dass der eine oder andere Titel unglücklicherweise durchrutscht. Dabei könnte ein wahres Kleinod darunter sein, welches ihr im schlimmsten Falle verpasst – weshalb wir euch ein wenig unter die Arme greifen.

Wir haben uns durch die Neuveröffentlichungen der letzten Woche bei Steam gewühlt und drei Spiele gefunden, die ihr mit Sicherheit noch nicht auf dem Schirm habt. Zu Unrecht, denn allesamt sind sie „sehr positiv“ bewertet, eines sogar mit beeindruckenden 100 Prozent Zufriedenheit.

Neues Spiel bei Steam: SNØ: Ultimate Freeriding für Pisten-Fans

Ende der 90er-Jahre und zu Beginn des neuen Jahrtausends wimmelte es nur so von Spielen rund um den Ski- und Snowboard-Sport. Nach und nach kühlte das Interesse ab, doch Fans des eiskalten Freestyle-Spaßes müssen nicht verzagen. Mit SNØ: Ultimate Freeriding ist in diesen Tagen bei Steam ein neuer Vertreter erschienen, der sich spielerisch definitiv sehen lassen kann.

Studio Gauntlet, bestehend aus gerade einmal zwei Entwicklern, verspricht ein „minimalistisches Freeride-Spiel“, bei dem es um Geschwindigkeit, waghalsige Stunts oder schlicht etwas Zeitvertreib geht. Ein Alleinstellungsmerkmal des Titels ist nämlich, dass die rasanten Bergabfahrten theoretisch unendlich und prozedural generiert werden. Ihr könnt also entweder ruhig und bedächtig unterwegs sein oder in den Bestenlisten um die vorderen Plätze kämpfen.

Trotz des verhältnismäßig nicht riesigen Umfangs kommt SNØ: Ultimate Freeriding bei den Käufer*innen gut an. 97 Prozent von bislang 219 abgegeben Stimmen fallen auf Steam positiv aus. So heißt es etwa von einem Spieler oder einer Spielerin: „Unglaubliches Spiel mit großartigem Movement, befriedigenden Tricks und visuellen Effekten! Perfekt, wenn du die Piste vermisst!“. In einer anderen Bewertung steht geschrieben: „Ehrlich gesagt überraschend süchtig machend, sehr lustig und herausfordernd.“ Wer jetzt Interesse hat, kann zuvor mit einer Demo kostenlos eine Probefahrt wagen.

Tiny Pasture: Wenn die Arbeit etwas Ablenkung braucht

Spätestens mit Rusty’s Retirement hat sich auf Steam ein neues Genre in den Vordergrund gespielt: Games, die nur den unteren Bereich eures Bildschirms einnehmen und mehr eine willkommene Abwechslung statt vollständiger Zeitvertreib sind. Auch Tiny Pasture ist darauf ausgelegt, dass ihr nicht viel aktiv spielt, aber trotzdem visuell stimuliert werdet.

Tiny Pasture ist im Grunde genommen eine Art minimalistisches Klicker-Spiel, bei dem ihr eure eigene Farm aufzieht. Anders als in Stardew Valley geht es aber nur darum, dass ihr euch um niedlich animierte Tiere kümmert. Von Alpakas bis hin zu Zombies ist hier jede Menge vertreten und lenkt euch ein wenig ab, falls ihr gerade mal eine Pause von der Arbeit braucht.

Der Trailer zu Tiny Pasture zeigt, welche Niedlichkeit euch erwartet:

Die Bewertungen sehen übrigens richtig gut aus: Von über 1.200 abgegebenen Stimmen fallen 94 Prozent positiv aus. Angesichts des geringen Kaufpreises von nur etwa sechs Euro, bis zum 3. März werden sogar nur 5,30 Euro fällig, kommen die meisten Spieler*innen offenbar auf ihre Kosten.

The Silent Kingdom im Steam Early Access

Das dritte Spiel in diesem Artikel, welches ebenfalls in der Woche vom 17. bis zum 23. Februar 2025 erschienen ist, hört auf den Namen The Silent Kingdom. Das JRPG ist im Early Access auf Steam gestartet und konnte aus dem Stand heraus erst einmal nicht so viele Spieler*innen in den Bann ziehen. An der Qualität liegt es offenbar nicht, denn derzeit steht das düstere Otome-Abenteuer bei 100 Prozent positiven Bewertungen.

Was der Begriff Otome schon andeutet, steckt in The Silent Kingdom auch drin: Anders als in vielen anderen Spielen schlüpfen wir in die Rolle einer Prinzessin, die auch eine romantische Beziehung zu ihren beiden männlichen Begleitern eingehen kann. Die Handlung dreht sich derweil um ein Königreich, welches unter einem Fluch leidet, weshalb ihr mit Protagonistin Erinys einerseits knifflige Entscheidungen treffen und andererseits rundenbasierte Schlachten schlagen müsst.

Das folgende Video gewährt einen kleinen Einblick in The Silent Kingdom:

In Bezug auf die Entscheidungen, so heißt es in den wenigen Bewertungen, soll es teilweise richtig düster zugehen. Gelobt werden außerdem die Präsentation und die Dialoge, obwohl das JRPG noch lange nicht fertig ist. Aktuell gibt es erst einmal nur eines von insgesamt drei geplanten Kapiteln – lohnen soll sich der Ausflug dennoch für alle, die gerne in düstere RPGs eintauchen.

Wie eingangs erwähnt handelt es sich übrigens nur um eine kleine Auswahl der neuveröffentlichten Spiele auf Steam. Falls ihr hingegen auf der Suche nach kostenlosen Games seid, könnt ihr bei der Valve-Plattform derzeit ebenso punkten.

