Steam: Legendäre Shooter-Reihe für wenige Tage besonders günstig abgreifen

Wer auf heiße Feuergefechte in frei begehbaren Spielwelten steht, zudem eine Vorliebe für intensive Singleplayer-Erfahrungen pflegt, kommt an Ubisofts Far Cry-Reihe nicht herum. Was anno 2004 mit Hawaiihemd-Marine Jack Carver im allerersten Far Cry von Crytek begann, hat der in Frankreich heimische Spielekonzern längst zu einer mehrteiligen Shooter-Franchise ausgebaut – die jetzt auf Steam wieder empfindlich im Kaufpreis herabgesetzt wurde.

Wer sich sozusagen die komplette Drohung geben möchte, greift zum Far Cry Bundle, bekommt vom allerersten Far Cry bis zum aktuellsten Serienteil Far Cry 6 rund um seinen Guerilla-Freiheitskampf auf einem Inselparadies, für nicht ganz 100 Euro anstelle der üblicherweise anfallenden, über 200 Euro, das Gesamtpaket. Aber auch einzelne Serienteile wurden aktuell mit bemerkenswerten Rabatten behangen …

Far Cry: Viele Spiele auf Steam empfindlich im Kaufpreis gesenkt

Den echten Pfennigfuchsern unter euch können wir vor allem ein Far Cry 2 ans Herz legen. Schließlich fuhr Ubisoft Montreal in dem 2008 veröffentlichtem Shooter ein spannendes Afrika-Szenario mit korrupten Warlords auf. Und auch die bis heute „größtenteils positiven“ Rezensionen auf Steam sprechen dafür, dass in diesem älteren Open World-Shooter noch jede Menge Spielspaß steckt. Wenig falsch machen könnt ihr bei dem Aktionspreis sowieso nicht: 2,50 Euro werden von euch aktuell verlangt.

Zum Vergleich: Der reguläre Verkaufspreis beträgt 10 Euro, ihr spart also amtliche 75 Prozent. Bedenkt aber die Frist, denn das Sonderangebot endet am 27. April. Zu einem vernachlässigbar höherem Angebotspreis von 3 Euro besorgt ihr euch nebenbei bemerkt auch das Original Far Cry. Oder ihr kramt sozusagen nach einem Fünf-Euro-Schein in eurem Portemonnaie, bekommt dafür im Gegenzug das ebenfalls mit „sehr positiven“ Bewertungen auf Steam glänzende Far Cry 3 aus dem Jahre 2012. Aber aufgepasst: Das Angebot für den dritten Serienteil endet bereits am 20. April.

Das Far Cry mit der postapokalyptischen Note

Aus dem Nähkästchen geplaudert: Trotz eher durchmischter Meinung in der Community, übt beispielsweise Far Cry New Dawn mit seiner Mixtur aus postapokalyptischem Setting und quietschbunter Präsentation einen besonderen Reiz auf mich aus – lässt mich grübeln, ob ich bis zum 20. April die 9 Euro (anstatt 45) berappen soll.

Aber am besten stöbert ihr einmal selber durch das Angebot. Dass nicht alle im Far Cry Bundle enthaltenen Titeln auch für den Einzelkauf rabattiert wurden, solltet ihr allerdings bedenken. Apropos Shooter-Freuden: Überraschender Leak zu Far Cry 7 liefert wohl erste Details zum Open-World-Shooter.

