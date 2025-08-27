Steam: Legendäres Action-Doppelpack zum absoluten Schnäppchenpreis – nur für kurze Zeit

Schnäppchen auf Steam machen? Das dürfte leichter sein, als das verschollene Gold eines Piraten einzukassieren. Aber warum nicht einfach beides miteinander verbinden?

Die Uncharted Legacy of Thieves Collection macht’s möglich, denn das Doppelpack bestehend aus Uncharted 4: A Thief’s End und Uncharted: The Lost Legacy ist gerade besonders günstig auf Valves Spieleplattform zu haben. Wenn ihr also zwei große Abenteuer für kleines Geld sucht, solltet ihr hier genauer hinschauen.

Steam: Uncharted Legacy of Thieves Collection für nur 19,99 Euro abgreifen

Das wichtigste vorweg: Noch bis zum 1. September blecht ihr nur 19,99 Euro für die Uncharted Legacy of Thieves Collection auf Steam und dürft euch damit über eine Ersparnis von 60 Prozent freuen. Nicht genug für Serienheld Drake, um in den Ruhestand zu gehen, aber trotzdem ein ordentlicher Batzen Kohle, der sich hervorragend in andere Spiele investieren lässt. Ein echter Schatz also – genau wie die beiden reduzierten Action-Adventures.

Die haben es im Oktober 2022 überhaupt erst auf Steam geschafft, als Publisher Sony die erwähnte Legacy of Thieves Collection veröffentlichte: Eine Remaster-Version, die die ohnehin schon grafikprächtigen Spiele noch ein wenig hübscher gemacht hat. Wie hübsch? Davon könnt ihr euch jetzt selbst überzeugen, wenn ihr beim aktuellen und nur für kurze Zeit geltenden Angebot zuschlagt. Inhaltlich wie spielerisch ist der Deal jedenfalls definitiv einen Blick wert.

Lesetipp: Diese Spiele gibt es jetzt gratis auf Steam

Da wäre zum einen Uncharted 4: A Thief’s End (hier geht’s zum Test), in dem ihr ein letztes Mal in die Fußstapfen des erprobten Abenteurers Drake tretet, um das eingangs erwähnte Piratengold von Käpt’n Avery zu ergattern. Allerdings holt ihn dabei gleich in mehrerlei Hinsicht die Vergangenheit ein und droht, dem renommierten Schatzjäger nicht nur den Ruhestand, sondern auch das Leben zu kosten.

The Lost Legacy ist derweil ein auf eigenen Beinen stehendes Spin-Off, bei dem ihr mit dem dynamischen Duo Chloe und Nadine uralte Tempel in Indien erforscht. Auch dieses Abenteuer verläuft natürlich nicht so reibungslos wie erhofft, doch auf welche Probleme die beiden stoßen, wollen wir euch an dieser Stelle nicht vorwegnehmen. Das aktuelle Angebot auf Steam ist jedenfalls ein guter Grund, sich auch unseren Test zu Uncharted: The Lost Legacy nochmal zu Gemüte zu führen.

