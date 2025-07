Steam macht dieses Detail jetzt benutzerfreundlicher

Steam hat an einem der wichtigsten Details der Spieleplattform gewerkelt. Laut einer offiziellen Mitteilung wurde jetzt eine neue Benutzeroberfläche und verbessertes Streaming für Trailer eingefügt. Die Änderungen können bereits auf den Landing Pages der Spiele betrachtet werden.

„Wir haben Aktualisierungen am Video-Player für Steam-Trailer vorgenommen, um die Benutzerfreundlichkeit, Qualität und Bandbreitennutzung zu verbessern“, heißt es im Wortlaut.

Steam optimiert Trailer-Erlebnis

Auffällig ist, dass die Bedienleiste am unteren Rand des Videos deutlich größer ist, Play und Lautstärkeregler also einfacher navigiert werden können. Auch soll sie besser auf Eingaben reagieren, heißt es vonseiten Steams. „Die Benutzeroberfläche des Video-Players passt sich ab sofort intelligent an Ihren bevorzugten Gebrauch an. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie im Big-Picture-Modus sind, einen Desktop-PC, das Steam Deck oder ein mobiles Gerät verwenden.“

Des Weiteren werden ab sofort Vorschaubilder aus Trailern angezeigt, wenn man mit dem Cursor über die Zeitleiste fährt. Auch soll der Übergang zum Vollbildmodus nahtlos geschehen, ohne Ruckler könnt ihr im Video vor- und zurückspringen.

Zur Aktualisierung der Streaming-Technologie wurden bisher rund 400.000 Video-Dateien bearbeitet und neu kodiert. „Um die Leistungsmöglichkeiten unseres neuen Video-Players für Trailer voll auszunutzen, haben wir vier Video-Größen generiert (360p, 480p, 720p und 1.080p), zwischen denen der Player nun abhängig von Ihrer Netzwerkleistung und seiner Anzeigegröße dynamisch wechselt“, kann man bei Steam lesen.

Der neue Video-Player unterstützt jetzt alle Seitenverhältnisse, skaliert und zentriert bei Bedarf, fügt wenn nötig schwarze Balken hinzu. In den Kommentaren werden die Änderungen mit Wohlwollen aufgenommen („Es ist deutlich besser zu bedienen.“), allerdings hätte man sich das auch schon früher gewünscht. „Spitzen-Technologie – willkommen in 2012“, schreibt beispielsweise ein*e User*in sarkastisch.

Quelle: Steam