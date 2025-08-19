Steam: Meistgewünschtes Spiel kurz vor Release? Das sehen viele Fans als Bestätigung

Heute ist es wieder mal soweit und die größte Gaming-Messe der Welt startet mit der heiß erwarteten Eröffnungsshow Opening Night Live (ONL). Ab Morgen strömen dann wieder Hunderttausende Fans und Fachbesucher nach Köln zur gamescom 2025.

Neben neuem Material zu bereits bestätigten Spielen wie Resident Evil Requiem, The Outer Worlds 2 oder Ghost of Yōtei wird es auch sicher wieder die eine oder andere überraschende Ankündigung geben. Mehr denn je kristallisieren sich News zu Hollow Knight: Silksong heraus – und scheinen selbst von höchster Stelle bestätigt worden zu sein.

Hollow Knight: Silksong – Clowns-Meme als klare Botschaft

Wer sich seit Jahren auf Hollow Knight: Silksong freut, ist Leid gewohnt – zunächst Verschiebungen, später dann immer wieder unerfüllte Hoffnungen, bei Trailer-Shows etwas Neues zu sehen, schließlich fast Resignation und Zynismus als Reaktion auf alle möglichen Möchtegern-Leaks. Wenn jedoch der Host der Opening Night Live persönlich einen mehr als deutlichen Fingerzeig gibt, dann muss doch was dran sein, oder? Oder?

Geoff Keighley postete gestern Abend nämlich noch ein Selfie von sich mit einer roten Clownsnase. In den einschlägigen Kreisen ist das ein unmissverständlicher Hinweis auf das heiß erwartete Metroidvania. „Das bedeutet hundertprozentig, dass Silksong da ist“, kommentiert Pyo. „Der Mann weiß, was er tut.“ Clown-Memes sind in der Vergangenheit rund um den Hype, den das Spiel generiert hat, entstanden und wurden in der Regel als Reaktion auf vermeintliche News und Leaks zum Spiel genutzt.

Das Clownsnasen-Selfie könnte „die tiefgreifendste Auseinandersetzung mit Hype-Kultur, Meme-Ästhetik und Druck auf die Branche in einem“ von Keighley sein, wie User Forger in den Kommentaren mutmaßt. Tatsächlich scheint ein neuer Trailer zu Hollow Knight: Silksong während der ONL wahrscheinlicher denn je.

Fakt ist, dass Hollow Knight Silksong auf der gamescom anspielbar sein wird; auch ließ Microsoft kürzlich verlauten, dass der Titel beim Launch des Xbox ROG Ally auf diesem spielbar sein wird – und der Handheld kommt in rund zwei Monaten auf den Markt. Die ONL ist also vermutlich die letzte Möglichkeit für das Spiel, die finale Ankündigung und ein mögliches Releasedatum in großem Rahmen zu präsentieren. Welche Spiele ihr noch auf der ONL erwarten dürft, lest ihr hier.

