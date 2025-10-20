Steam: Nur 8,99 Euro – meistverkauftes Spiel von 2023 bekommt ihr für kurze Zeit so günstig wie nie

Nach dem Sale ist vor dem Sale – auch nach der großen saisonalen Rabattaktion auf Steam im Herbst purzeln die Preise vieler Spiele weiterhin mächtig und spürbar. Hogwarts Legacy bekommt ihr dabei jetzt so günstig, wie noch nie zuvor – aber ihr müsst schnell sein.

Das Action-Adventure im Harry Potter-Universum war 2023 das meistverkaufte Videospiel und begeistert auch heute noch viele Fans. Wer immer noch nicht auf der Zauberschule eingeschrieben ist, kann das jetzt für eine rekordverdächtig geringe Gebühr nachholen.

Hogwarts Legacy: 85 Prozent Rabatt auf Steam

Nachdem Hogwarts Legacy im Autumn Sale schon für seinen bisherigen Tiefstpreis von 11,99 Euro zu haben war, zieht Steam jetzt noch einmal einen Extra-Rabatt ab: Nur 8,99 Galleonen… ähh, Euro müsst ihr für das zauberhafte Abenteuer hinblättern.

Über dieses muss man ja eigentlich gar nicht mehr viel sagen: Ihr kommt als Schülerin oder Schüler in einem höheren Jahrgang auf die berühmte britische Zauberschule. Dort lernt ihr alles über die typischen magischen Schulfächer, die Fans schon aus den Büchern und Filmen bekannt sind: Verteidigung gegen die Dunklen Künste, Kräuterkunde, Zaubertränke und so weiter. Gleichzeitig entspinnt sich aber auch eine mysteriöse Story um düstere Zauberer und gerissene Kobold-Gauner.

Ihr könnt Ausflüge nach Hogsmeade unternehmen, um rätselhafte Trankzutaten zu kaufen oder euch einen Becher Butterbier im Drei Besen zu genehmigen, trefft Mitschüler*innen in den Korridoren des Schlosses zum geheimen Duellierklub oder nächtlichen Einbrüchen in die Bibliothek, streift durch die Ländereien um Hogwarts und könnt natürlich auch auf dem Besen eine rasante Spritztour hinlegen.

Hogwarts Legacy war im Jahre 2023 das meistverkaufte Spiel (in Deutschland immerhin Rang 2 hinter EA Sports FC 24) und beschäftigt auch über zweieinhalb Jahre nach Release regelmäßig eine treue Spielerschaft auf Steam und Co. Das wird wahrscheinlich auch mindestens bis zum Erscheinen eines kolportierten Nachfolgers so bleiben.

Auf Steam könnt ihr noch bis zum 23. Oktober Hogwarts Legacy für schlappe 8,99 Euro kaufen – günstiger war das Spiel noch nie. Wer wissen will, welches berühmte Franchise jetzt ein Stückchen von dem Kuchen abhaben und in Konkurrenz zu Hogwarts Legacy treten möchte, sollte hier einmal vorbei gucken.

