Steam: Brandneues Spiel für Resident Evil-Fans veröffentlicht – für kurze Zeit günstig

Bis heute nimmt das Horrorspiel Clock Tower aus dem Jahre 1995 eine Sonderstellung in der Gaming-Historie ein. Das liegt an der einzigartigen Mixtur aus Survival Horror und Point-and-Click-Navigation. Einerseits erfolgt die Steuerung ähnlich wie bei Monkey Island oder Baphomets Fluch, andererseits jagt euch der Scissorman erbarmungslos hinterher – etwa wie Nemesis in Resident Evil 3. Auf Steam wurde jetzt ein neues Spiel veröffentlicht, dass die beiden Bauteile wieder miteinander vereint.

Midnight Special wurde am 8. Mai als Early Access veröffentlicht. Alleine optisch erinnert der Titel mit seiner 16-Bit-Pixel-Optik stark an ein Clock Tower – wird neben Resident Evil auch als einer der Inspirationsquellen in der Beschreibung genannt. Die Rezensionen auf Valves Distributionsplattform fallen bisher (Stand: 9.05.) „positiv“ aus. Der Vorabversion können sich Interessierte jetzt besonders kostengünstig anschließen – oder die Gratis-Demo ausprobieren.

Midnight Special verneigt sich vor Resident Evil und Clock Tower

Noch bis zum 22. Mai könnte ihr mit 20-prozentiger Vergünstigen in den Early Access einsteigen. Kostenpunkt: 7,80 anstatt der handelsüblichen 9,75 Euro. Alternativ steht euch, wie gesagt, eine kostenfreie Probierversion zum Download bereit. Wie schon das große Vorbild Clock Tower, ist auch Midnight Special ein Cocktail aus Point-and-Click und Horror – stellt auch nachstehender Clip unter Beweis.

Trailer zum Early Access von Midnight Special:

Der Beschreibungstext auf Steam verspricht eine für Genre-Fans reizvolle Mischung aus Slasher-Filmen oder Science-Fiction der 70er- und 80er-Jahre. Genre-Kenner*innen wissen: In Slasher-Filmen trifft zumeist eine Gruppe junger Menschen auf einen Killer – so auch in dieser Gaming-Perle? Jedenfalls alleine der Einstieg zu Midnight Special ist schauderhaft.

Erzählerisch werdet ihr in die 1980er-Jahre verfrachtet – genauer in das Boyd-Anwesen. Dort ist es eure Aufgabe, als Babysitterin Sarah nachts auf die beiden Geschwister Ellie und Jon Boyd aufzupassen. Doch „was wie ein gewöhnlicher Abend beginnt, nimmt eine unheimliche Wendung“.

Der Strom fällt nämlich aus, nun müsst ihr euch inmitten der Finsternis als Sarah durch die Dunkelheit kämpfen – und trefft unter anderem auf einen lebensgroßen Plastikdinosaurier, der lebendig zu sein scheint. Für Begegnungen der prähistorischen Art ist also gesorgt. Sprich: Wer sich nach klassischem Survival Horror zurücksehnt, sollte diesem frisch im Early Access aufgeschlagenen Titel eine Chance geben.

