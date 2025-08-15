Steam: Millionen Nutzer haben jetzt ein gewaltiges Problem – das ist der unnötige Grund

Bei Steam brodelt es derzeit gewaltig. Nicht nur muss sich die Spieleplattform die Kritik gefallen lassen, zahlreiche Spiele auf Druck von Zahlungsanbietern aus der virtuellen Auslage genommen zu haben – jetzt macht ein weiterer großer Dienstleister den Userinnen und Usern Sorgen.

Diese äußern sich so umfassend, dass seit einigen Tagen Millionen Nutzer*innen auf der ganzen Welt wie der Ochs vorm Berg stehen, wenn sie ein Spiel auf der Plattform kaufen wollen.

Steam: Darum gibt’s jetzt Stress mit PayPal

Wie Steam selbst mitteilt, ist es seit einiger Zeit nicht möglich, Spiele per PayPal zu bezahlen. Das Problem ist dem Unternehmen bewusst und man arbeite an einer Lösung. „Wir hoffen, PayPal in Zukunft als Zahlungsoption wieder anbieten zu können, aber der Zeitplan dafür ist noch ungewiss“, heißt es auf der Seite vom Steam-Support. „Wir prüfen außerdem, ob wir für die betroffenen Kunden zusätzliche Zahlungsmethoden auf Steam einführen können.“

Der Grund für diesen Umstand liest sich wie folgt: „Eine der von PayPal akquirierten Banken hat beschlossen, keine Steam-Transaktionen mehr zu akzeptieren, wodurch PayPal für eine Reihe von Währungen auf Steam gesperrt wurde“, heißt es vonseiten Valves, dem Steam angehört (via RockPaperShotgun).

Immerhin sind nicht alle Währungen betroffen: Wer mit Euro, Britischen Pfund, Yen sowie Kanadischen, Australischen oder US-Dollar zahlt, ist (noch?) auf der sicheren Seite. Probleme mit der Zahlung wurden demnach kürzlich unter anderem aus Norwegen, Polen, Mexiko und der Schweiz berichtet (via PC Gamer). Steam empfiehlt, dem eigenen Konto Guthaben per Wallet Codes hinzuzufügen, wenn einem keine anderen Zahlungsmethoden zur Verfügung stehen.

Auch wenn die Vorkommnisse nicht in Verbindung stehen, kommt der Zeitpunkt dieser Komplikationen denkbar ungünstig, steht Steam doch indirekt in der Kritik, zahlreiche Spiele mit Erwachseneninhalten entfernt zu haben; anscheinend wegen Verstößen gegen inhaltliche Regularien, die verschiedene Zahlungsanbieter ihnen auferlegt haben. Gegen diese – von vielen Fans und Vertreter*innen der Gaming-Branche als ungerechtfertigt angesehene – Zensur auf Steam und Co. gab es schon zahlreiche Aktionen.

Quellen: Steam Support, RockPaperShotgun, PC Gamer