Steam mit besorgniserregender Entwicklung – Spieler zeigen sich zunehmend frustriert

Bei der Auswahl neuer Spiele können je nach Person verschiedene Faktoren eine Rolle spielen. Die meisten werden mindestens das Genre auschecken und sich eine Kurzbeschreibung oder ein Video reinziehen, um herauszufinden, ob der ins Auge gefasste Titel wirklich gefallen könnte. Bei dieser Recherche gehen in einigen Fällen die Mundwinkel allerdings schnell nach unten, sobald ein Hinweis auf KI-Inhalte entdeckt wird, wie er zum Beispiel auf Steam seid einiger Zeit für entsprechende Einträge verbaut ist.

Natürlich sind es nicht alle Nutzerinnen und Nutzer, die sich über den Einsatz von künstlicher Intelligenz bei der Videospielentwicklung beschweren. Als beliebt unter ihnen kann diese Praktik trotzdem nicht beschrieben werden. Umso bedrückender, dass laut einem neuen Bericht ein nicht zu vernachlässigender Anteil an neuen Veröffentlichungen in irgendeiner Form auf generative Programme zurückgreifen.

Steam: Immer mehr der angebotenen Titel verlassen sich auf KI

Etwas weniger als zwanzig Prozent von Spielen auf Steam mit Release in diesem Jahr weisen offen darauf hin, sich an moderner KI-Software zu bedienen, wie das Portal Totally Human berichtet. 7.818 Games sind es momentan insgesamt auf Valves Vertriebsplattform, immerhin noch sieben Prozent des gesamten Angebots. Ungefähr 60 Prozent davon lassen sich von einer KI visuelle Elemente wie Hintergründe oder Charaktermodelle ausspucken.

Aber auch an anderer Stelle wird das Tool herangezogen, zum Beispiel um Text in Sprache umzuwandeln, Musik, Beschreibungstexte, Brainstorming zu Lore und Story und bei der Zusammenstellung von Code. Darüber hinaus fällt immer wieder auf, dass im Marketing-Material KI seine Finger mit im Spiel hat. So etwa bei der Vorstellung der Inhalte auf der zugehörigen Shopseite.

Das ist aber noch nicht alles, besonders stechen Titel heraus, die nicht nur mithilfe von KI entwickelt sind, sondern die Technologie zum zentralen Element innerhalb des Gameplays erheben. In manchen Fällen basieren beispielsweise Dialoge mit NPCs auf aktiven LLMs, sogenannten Large Language Models, wie ChatGPT eines ist.

Für einige ein Fluch, für andere ein Segen?

Auf Reddit ist die Community auf den Bericht von Totally Human aufmerksam geworden, woraufhin sich etliche Spieler*innen gegen die Verwendung von KI in der Entwicklung von Games ausgesprochen haben. Es fallen Kommentare wie „Mehr und mehr Steam Games wandern auf meine Ignorieren-Liste“. Eine Person stellt heraus: „Das größte Problem mit KI in der Spielentwicklung, ist die reine Anzahl an schlechten Games, die wir bekommen“ und deutet damit auf die geringe Hürde und den verminderten Aufwand in Verbindung mit solchen Projekten, welche für Nutzer*innen teilweise recht eindeutig und als negative Aspekte zu erkennen sein können.

Es gibt jedoch, wie sonst auch im Diskurs zu KI, Stimmen, die sich für die Vorteile von KI aussprechen und betonen, dass es sich nur um ein Tool handle, welches generell Vorteile in Bezug auf eröffnete Möglichkeiten und die Vereinfachung von Prozessen bietet, vor allem für Indie-Entwickler*innen mit eingeschränkten Ressourcen.

Im Endeffekt muss jede und jeder natürlich selbst wissen, welche der beiden Lager sich heimischer anfühlt. Für alle, die generativer künstlicher Intelligenz eher kritisch gegenüberstehen, ist es zumindest gut, dass Steam hier auf Transparenz besteht, wenn auch nicht ganz sicher ist, ob sich alle Studios beziehungsweise Publisher wirklich daran halten.

Besorgniserregend ist der aufgezeigte Trend innerhalb neuer Releases für diese Gruppe in jedem Fall. Ähnlich schlechte Gefühle drohen übrigens aufzukommen, wenn wieder mal ein Spiel von Steam für immer verschwindet, so wie in einem kürzlichen Fall geschehen.

Quellen: Totally Human, Reddit r/pcgaming