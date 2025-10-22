Steam: Mit dem neuen Update bleibt einer der stärksten Vorteile endlich nicht mehr versteckt – „Das ist mal Gourmet-Zeug!“

Für alle Freund*innen des Gamings, die auf Steam unterwegs sind, egal ob per Heimrechner oder Valves Handheld dem Steam Deck, wird der Spielekauf schnell mal zum strategischen Langzeitprojekt. Nicht nur gilt es, die aktuellen Rabattaktionen, bisherige Preisentwicklungen und kurzzeitig kostenlos abgreifbare Games auf dem Schirm zu haben, auch können besondere Bundle-Angebote der Weg zur ersehnten Ersparnis sein.

Bisher gestaltete es sich allerdings als etwas umständlich, herauszufinden, welche Spielepakete mit dem ins Auge genommenen Titel als Teil des Umfangs überhaupt angeboten werden. Das hat der Anbieter jetzt überarbeitet und sorgt damit für anerkennendes Nicken aus der Community.

Steam: Neuerung im Shop vereinfacht Bundle-Kauf

Sagen wir mal, ihr liebäugelt mit dem Gedanken, euch Overcooked 2 auf Steam zu beschaffen, habt aber auch noch ein paar ähnliche ähnliche Titel auf eurer Wunschliste. Dann habt ihr möglicherweise die Chance, mehrere Fliegen mit einer Klatsche zu schlagen und auf die im virtuellen Einkaufskorb zusammenfindende Kombination an Titeln einen zusätzlichen Bundle-Rabatt zu erhalten. Um zu vergleichen, welche Varianten zu welchen Preisen vorhanden sind, findet ihr jetzt eine dedizierte Seite bei Steam, die über den mit einem Link versehenen Text „Alle x Bündel anzeigen“ aufgerufen werden kann.

Drei Bündel zeigt die Shopseite direkt an, alle anderen sind nur über diesen Weg aufzufinden. Im Falle von Overcooked 2 sind es insgesamt acht Optionen, bei denen das Spiel jeweils entweder mit anderen Games zusammen oder zugehörigen Zusatzinhalten verkauft wird. Wollt ihr beispielsweise auch den ersten Teil des kulinarischen Koop-Chaos mitnehmen, spart ihr zusätzliche 10 Prozent auf den Gesamtpreis, auch bei bereits reduzierter Software.

Nehmt ihr keine eigenen Einstellungen vor, werden euch die beliebtesten, also die am meisten gekauften Bundles in absteigender Reihenfolge angezeigt. Ihr könnt aber auch nach Name oder, wohl am spannendsten, Preis sortieren. In einem Post von Steamworks innerhalb der eigenen Community ist die Anpassung nochmal im Detail beschrieben.

Diesen hat sich auch eine Person auf Reddit rausgepickt, um ihn in einem Beitrag zum Thema zu verlinken, in dem sie ihr Lob für die Entwickler*innen mit Worten wie „Ich denke, das ist ein großartiger Zusatz!“ ausdrückt. In den Kommentaren schließen sich andere Nutzer*innen an, äußern beispielsweise den Eindruck: „Das ist mal Gourmet-Zeug!„. In die Kategorie Gourmet-Zeug, oder eher Gratis-Snacks, fallen übrigens auch die neuen kostenlosen Spiele auf Steam, von denen wir euch die aktuellsten vorstellen.

