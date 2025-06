Steam: Mit diesem Tool kriegen Spieleklassiker ein grafisches Upgrade verpasst

Wer schon seit einigen Jahrzehnten in der Videospielwelt unterwegs ist, hat Konsolengenerationen, Trends und Grafik-Entwicklungen kommen und gehen gesehen. Vieles, was vor 20 Jahren revolutionär war, kann man sich heute kaum noch ohne Schmerzen angucken, anderes hingegen wird als zeitlos angesehen.

Nicht umsonst gab es in den 2010er Jahren eine wahre Retro-Welle: Zahlreiche Entwicklerstudios setzten auf eine 16-Bit-Grafik und erschufen neue Games im klassischen Look, die wiederum zu Leuchttürmen ihres Genres wurden, so wie Stardew Valley, Super Meat Boy, Dead Cells oder Octopath Traveller. Einen anderen Kniff probiert nun ein Emulator, der legal auf Steam zu erwerben ist: Er transportiert Spiele der NES-Generation in die dritte Dimension.

NES-Spiele in 3D – Emulator feiert 1.0-Release auf Steam

Unter dem Motto „The Future of Retro” entwickelte Geod Studio den Emulator 3D Sen, den ihr nach seiner Beta-Phase seit letzter Woche auf Steam kaufen könnt. Mit diesem lassen sich NES-Spiele mit einem nie zuvor erlebten Effekt spielen – und zwar in 3D. Natürlich wechselt ihr in den Spielen nicht plötzlich in die Ego- oder Third-Person-Perspektive, vielmehr wird eine weitere Perspektivebene hinzugefügt, die die Spiele in ein „3D-Voxel-Diorama“ verwandelt, wie es auf der Steam-Page heißt.

Schwer zu erklären, am besten schaut ihr euch das im Trailer selbst an:

Das Projekt wurde gestartet, um „diese beliebten Spiele in einem ganz neuen Licht zu betrachten“, heißt es weiterhin. Zurzeit werden über 100 NES-Titel unterstützt, darunter absolute Klassiker wie Super Mario Bros., Final Fantasy, The Legend of Zelda: Adventure of Link, Mega Man 3, Metroid, Castlevania oder Dragon Warrior.

Die Spielerschaft bescheinigt dem 3D Sen-Emulator bisher ein positives Erlebnis. „Ich freue mich über den 1.0-Release, aber habe diesen einzigartigen Twist schon vorher geliebt“, schreibt ein*e User*in dort unter anderem. „Es ist eine wirklich coole Art, diese Spiele zu zocken“, meint ein*e andere*r. Auch wenn die Games teilweise in etwas niedriger Framerate laufen und die schwarzen Rahmen in manchen Spielen stark in den Fokus rücken, scheint das Spielerlebnis sehr neuartig.

Bis zum 26. Juni können sich Fans zum um 40 Prozent reduzierten Preis von 7,79 Euro ein Bild von 3D Sen machen, aber auch danach hält sich der monetäre Aufwand von 12,99 Euro in Grenzen. Ebenfalls erhältlich ist übrigens eine VR-Version des Emulators. Daneben könnt ihr auf Steam noch heute einige Gratis-Games abstauben.

Quelle: Steam, Youtube / Geod Studio