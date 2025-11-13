Steam: Mit dieser Hardware will Valve den Videospielmarkt umkrempeln

Valve startet einen Angriff auf die aktuelle Konsolengeneration und enthüllt mit der neuen Steam Machine und anderer Hardware einen eindrucksvollen Hybriden aus PC und Gaming-Konsole. Die würfelförmige Wundermaschine wurde gestern vorgestellt.

Leistungsfähiger als das Steam Deck sollt ihr mit der Steam Machine den kompletten Fundus an Spielen aus eurer Bibliothek auf dem großen Bildschirm zocken können. Passend dazu wurde ein Controller und eine besondere VR-Brille angekündigt.

Steam Machine ist sechsmal leistungsfähiger als das Steam Deck

Bereits vor gut einem Jahrzehnt brachte Valve eine Steam Machine auf den Markt, konnte damit aber keinen Erfolg einfahren. Nun soll mit der neuen Variante – die aufgrund ihrer Form und Valves CEO Gabe Newell im Netz schon den Spitznamen GabeCube weg hat – ein weiterer Versuch gewagt werden. Und der erscheint bereits jetzt erfolgversprechender.

Seht hier das Ankündigungsvideo von Valve zu den drei neuen Hardware-Modellen in der Steam-Reihe:

Die Steam Machine präsentiert sich als harmlos aussehender Würfel mit einer Kantenlänge von rund 16 Zentimetern, hinter dessen austauchbarer Frontklappe jedoch einiges an Power steckt. Mehr als sechsmal so leistungsfähig wie das Steam Deck soll sie sein und Gaming in 4K-Qualität und mit 60 FPS bieten. Sie läuft mit dem hauseigenen Betriebssystem SteamOS, auf der Homepage heißt es jedoch: „Ihr könnt aber auch ein anderes Betriebssystem aufziehen. Wer sind wir, euch zu sagen, wie ihr euren PC nutzen sollt?“

Der starke Wunderwürfel verfügt über einen SD-Karten-Slot, eine anpassbare LED-Leiste, die Möglichkeit zum Cloud-Saving sowie superschnelle Sleep and Wake-Funktion. Mit einem Gerät können bis zu vier Steam Controller gepairt werden und es ermöglicht Game Streaming zu anderen Geräten wie Smartphone, Steam Deck oder Steam Frame.

Mit neuem Controller und VR-Brille in die Zukunft

Was Steam Frame ist? Eine VR-Brille, die im Gegensatz zu anderen ihrer Art einen besonderen Twist bietet – nämlich die Möglichkeit, auch Nicht-VR-Spiele zu spielen. Mit einem Gewicht von lediglich 440 Gramm wird der Fokus auf Komfort und Zugänglichkeit gelegt; einfach aufsetzten und loszocken. Mit einem kabellosen Adapter könnt ihr unter anderem Spiele von eurem PC auf das Headset streamen, wo es dank hochmoderner Technologie für VR optimiert wird.

Zusätzlich stellt Valve den Steam Controller vor, der sich an das Spielgefühl mit dem Steam Deck anlehnt. So befinden sich unterhalb der beiden Analog-Sticks zwei kleine Trackpads, sowie vier Buttons auf der Rückseite; der Controller verfügt ferner über Rumble Feature und Grip Sense.

Die komplette neue Hardware-Reihe von Steam soll Anfang 2026 erscheinen. Dann wird es auch weitere Informationen geben. Ein Preis für Steam Machine und Co. wurde nämlich noch nicht verraten. Anders als für diesen Überraschungshit, der im Moment stark rabattiert ist.

