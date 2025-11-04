Steam: Nach frustrierenden Problemen mit neuem Shooter-Hit – Studio gewährt großzügiges Geschenk

ARC Raiders feierte ein fulminantes Startwochenende und auch am Montagabend waren teilweise wieder über 300.000 Spieler*innen gleichzeitig im Extraction-Shooter unterwegs – dieses Mal zum Glück ohne Serverprobleme.

Das sah am Sonntag noch anders aus, als die Masse an gleichzeitigen Zocker*innen die Server an ihre Grenzen brachte. Entwickler Embark Studios musste daraufhin kurz einen Einlassstop verhängen, welcher glücklicherweise nicht lange andauerte.

ARC Raiders: Studio entschuldigt sich nach Serverausfällen

Nach gut einer Stunde, in der die Spieler*innen in ARC Raiders mit Serverproblemen zu kämpfen hatten, vorübergehend eine Warteschlange eingebaut und die Crossplay-Funktion deaktiviert wurde, ging es wie gewohnt weiter. Nach dem kurzen Intermezzo schnellte die Anzahl an gleichzeitigen User*innen auf Steam auf 354.836 hoch – besagte Probleme waren also nur ein kleiner Schönheitsfehler.

Dennoch wurde dieser von Embark Studios im Discord-Server des Spiels angesprochen (via PC Gamer). „Wir sind überwältigt von der Anzahl derer, die sich dem Kampf gegen die ARC angeschlossen haben“, heißt es dort. „Unser Team arbeitet fleißig daran, euch rechtzeitig in die Shuttles zu bringen, und wir danken euch für die Geduld, während wir die Feinjustierungen an unserem System vorgenommen haben.“

Auch auf Twitter wurde eine ähnliche Mitteilung gepostet:

Als kleine Entschädigung bekommen alle ARC Raiders, die am Sonntag im Spiel waren, einen Obolus von 500 Tokens, der Premium-Ingame-Währung – der Gegenwert entspricht 4,99 Euro. Keine exorbitante Summe also, aber dennoch eine nette Aufmerksamkeit. Alle, die im Oktober beim Server Slam Event teilgenommen haben, bekommen zudem eine spezielle Variante des Wanderrucksacks geschenkt.

Der Extraction-Shooter erschien am vergangenen Donnerstag plattformübergreifend, nachdem er unter anderem beim ersten Playtest im Frühjahr schon für Furore gesorgt hatte. Und auch mit Blick auf die Vorbestellungszahlen war es keine Überraschung, dass ARC Raiders sofort einschlägt.

