Steam: Neu und kostenlos – die drei Spiele bekommt ihr jetzt geschenkt

Wer sich immer mal wieder auf Steam umschaut, wird nicht nur regelmäßig auf günstige Angebote stoßen. Auch Computerspiele, die ihr komplett gratis zocken könnt, schlagen täglich mehrfach auf der Spieleplattform auf. Daher haben wir mal wieder drei davon für euch herausgekramt, in unserer beliebten Rubrik: Neue Gratis-Spiele auf Steam.

Steam: Diese drei Gratis-Games sind neu am Start

Mit Project Origin erwartet euch ein immersives MMORPG in einer mittelalterlichen Welt – erste Trailer erinnern an Open World-RPGs wie Kingdom Come: Deliverance 2 oder Dragon‘s Dogma 2. Kämpfe, Erkundungen und die Entwicklung des eigenen Charakters auf der Reise stehen im Vordergrund.

„Stürze dich in dynamische Kämpfe, entdecke verborgene Legenden und durchquere eine weitläufige, sich ständig verändernde Landschaft voller Herausforderungen und Geheimnisse, die darauf warten, entdeckt zu werden“, heißt es in der Beschreibung auf Steam. Project Origin ist seit 12. August verfügbar und befindet sich im Early Access-Status.

In dem kurzweiligen Koop-Spiel Shellborne begleitet ihr eine große Schildkröte auf ihrer behäbigen Reise – verfolgt werde ihr dabei von einem giftig aussehenden, alles verschlingenden Nebel. Auf dem Weg müsst ihr Hindernisse wegräumen und Brücken reparieren, um die schleichende Amphibie sicher zu geleiten. Im Gegenzug könnt ihr auf ihrem Rücken Vorrichtungen und Lagerplätze bauen.

Koordination und Kooperation ist das A und O in diesem Spiel; künftig sollten Lager in das Spiel implementiert werden, die eure Reise erleichtern. Das Studierendenprojekt von Swarmforge Games ist seit 17. August kostenlos spielbar ist und befindet sich noch in der Beta-Phase.

Kurzes Horror-Kochspiel mit

Kochen und Horror sind zwei Komponenten, die in einem Spiel selten anzutreffen sind, in Stomach aber in einem durchaus spannenden Setting in einer kurzen aber intensiven Spielerfahrung zusammengefasst. Ihr befindet euch auf einem verlassenen Kreuzfahrtschiff und seid (der Letzte?) Koch für … ja, für was oder wen eigentlich?

Jeden Tag klingelt das Telefon und jemand bestellt ein Gericht – welches ihr unter Druck zubereiten müsst. Was passiert, wenn ihr das nicht schafft und wer hinter diesen mysteriösen Anrufen steckt, müsst ihr in den rund 30 bis 45 Minuten Gameplay wohl selber herausfinden.

Quelle: Steam