Steam: Neu und kostenlos – diese drei Spiele bekommt ihr dauerhaft geschenkt

Wer sich regelmäßig auf Steam umschaut, wird nicht nur auf immer neue scharfe Deals im Sale stoßen und die Option schätzen, die neuesten Games zu zocken – hier und da verbirgt sich im Strom der Releases auch mal ein kostenloses Spiel, das einen zu verzücken weiß.

Daher haben wir auch hier mal wieder drei Spiele für euch hervorgekramt, die nicht nur herausstechen, weil sie gratis sind, sondern zum Teil auch technisch einen besonderen Kniff bieten. Neugierige, die immer offen für neuen Spieleerfahrungen ist, sollen hier einmal reinschauen.

Steam: Innovativ zocken mit Mikro und Webcam

Das erste hört auf den Namen The Wind and The Wisp und wartet mir einem wahrhaftig ungewöhnlichen Feature auf, das es nicht oft in Videospielen zu sehen gibt. Ihr steuert die Charaktere und interagiert mit der Welt nicht nur mit herkömmlichen Eingabeaufforderungen, sondern auch mit eurem Atem. Genauer gesagt pustet ihr in das Mikrofon, um den Wind hervorzurufen und somit dem liebenswerten Geistercharakter Wisp im Spiel zu transportieren oder beim Lösen kleiner Rätsel zu helfen. Zusammen baut ihr einen verwahrlosten Garten wieder auf. Das Abenteuer erzählt eine Geschichte über Freundschaft und Verlust und vermittelt ein atmosphärisches Spielerlebnis à la Flower oder RiME.

Wer es lieber ein bisschen weniger entspannend und dafür schön gruselig mag, könnt mit Vigil auf seine Kosten kommen. Hier bewegt ihr euch durch eine düstere Fabrik und müsst Pakete von hier nach da bringen – allerdings seid ihr nicht alleine in der düsteren und verlassen scheinenden Lokalität. Ein gruseliger Roboter streift ebenfalls durch die Gänge, bewegt sich jedoch nur, wenn ihr es tut.

Und als zusätzlichen Clou könnt ihr beim Spielen eure Webcam anschließen: Dann bewegt sich eure gruselige Nemesis immer dann, wenn ihr im realen Leben blinzelt (die Weeping Angels aus Dr. Who lassen grüßen). Wenn ihr also für diese horrorgeladene Slenderman-Version von Death Stranding-Gameplay bereit seit – nur zu.

Schlussendlich gibt es seit letzter Woche noch das Singleplayer-RPG Nakuma – Fans von klassischem Rollenspiel-Feeling mit Grind und Character-Build können hier Freude finden. Das Spiel fokussiert sich komplett auf Kämpfe und XP-Gain im übersichtlichen Kampfsystem und Ausrüstung neuer Waffen und Magie. Reines Looten und Leveln, ohne große Quests und Storylines. In wechselnden Gebieten mit passend thematischen Monstern werdet ihr schnell und ohne stagnierende Levelkurve stärker und sammelt Rüstung mit unterschiedlicher Rarität.

