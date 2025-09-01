Steam: Neu und kostenlos – diese drei Spiele könnt ihr jetzt gratis zocken

Wer sich immer mal wieder auf Steam umschaut, wird nicht nur regelmäßig auf günstige Angebote stoßen. Auch Computerspiele, die ihr komplett gratis zocken könnt, schlagen täglich mehrfach auf der Spieleplattform auf.

Daher haben wir mal wieder drei davon für euch herausgekramt, sodass ihr nicht Gefahr läuft, spieletechnisch auf dem Trockenen zu sitzen.

Steam: Diese drei Gratis-Games sind seit Kurzem am Start

Bei CrossPlanet handelt es sich um einen Multiplayer-Shooter, der von nur zwei Personen entwickelt wurde. Bis auf die Perspektive – hier ballert ihr im Third-Person-Modus – erinnert das Projekt ziemlich stark an Halo. Ihr könnt bis zu 15 Waffen meistern, euch auf zehn Maps messen und auch Vehikel besteigen, um euch einen Vorteil zu verschaffen.

Das Spiel ist noch in Bearbeitung, hier und da fehlt also noch die Feinjustierung und es kann zu Bugs kommen – Fans von Arena-Shootern dürfen aber kostenfrei zocken und können das Entwickler-Duo CrossPlanet Team mit Vorschlägen und Feedback unterstützen.

Wer nach diesem Halo-Flashback noch nicht genug vom Ballern wie anno dazumal hat, kann sich an Unchained wagen. Ebenfalls als Multiplayer-Shooter konzipiert, erinnert diese Hommage an Genre-Klassiker eher an Quake mit einer Prise Doom-Charme.

Entwickler Double Time Studios verspricht sechs Modi und fünf Maps, auf denen ihr mit bis zu zwölf Spieler*innen unterwegs seid; dazu zehn Waffen, teilweise mit mehreren Features, sowie einzigartigen Power-ups. Als eines von acht Laborexperimenten seid ihr zu einem Individuum herangezüchtet, das sich in der Arena beweisen muss. Unchained ist erst seit letzter Woche verfügbar und ebenfalls komplett kostenfrei zu spielen.

Arena-Shooter und First-Person-Horror

Wieder in der First-Person-Perspektive, diesmal aber als atmosphärisches Horrorspiel präsentiert sich Watertight. Ihr schlüpft in die Rolle eines Überlebenden der Titanic-Katastrophe, der 38 Jahre später versucht, das Wrack des Schiffs zu finden. In einem kleinen U-Boot reist ihr Richtung Grund des Meeres – doch natürlich geht etwas schief und euch geht der Saft aus. Verbunden durch die Lösung einzelner Rätsel stellt ihr im schummrigen die Lebenserhaltung und Navigation wieder her – während euch das Gefühl überkommt, dass ihr nicht alleine seid.

Neben diesen drei Gratis-Spielen auf Steam gibt es natürlich noch viele weitere – einige davon haben wir hier für euch aufgelistet.

