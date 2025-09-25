Steam: Ab jetzt kostenlos – neues Spiel aus beliebter RPG-Reihe gibt es komplett gratis

Auf Steam können sich Fans des Online-RPGs Blade & Soul auf einen neuen Eintrag im Universum freuen. Das renommierte Franchise, das seit 2012 in verschiedenster Form seine Liebhaber*innen begeistert, wartet mit einem weiteren, umfangreichen Erlebnis auf.

Das Free-to-Play-Game Blade & Soul Heroes kombiniert rundenbasierte und strategische Kämpfe mit Echtzeit-Action, was dem taktischen Gameplay eine dynamische Note gibt. Aber auch eine tiefe Story und viele spannende Charaktere könnt ihr erwarten.

Blade & Soul Heroes ab heute gratis auf Steam

Im Zentrum der Story von Blade & Soul Heroes steht Yusol, die ihren versprengten Clan wiederherstellen will. Dabei trifft sie auf den mysteriösen und düsteren Kult Heaven’s Fall, der für schlimme Vorkommnisse auf der Welt verantwortlich ist. Yusol sammelt zahlreiche Heldinnen und Helden zusammen – bis zu 40 Stück könnt ihr treffen – um den Kult zu Fall zu bringen. Nicht nur auf Steam könnt ihr ab heute in das Abenteuer starten, sondern auch auf Mobilgeräten.

Seht hier den neuesten Gameplay-Trailer von Blade & Soul Heroes:

Display content from YouTube An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von YouTube der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Gratis-RPG verfügt dabei selbstverständlich über Crossplay – ihr könnt nämlich allein oder im Online-Koop in das Abenteuer starten. Euch erwartet ein nahtloser Übergang zwischen rundenbasierten und Echtzeit-Kämpfen, in denen entweder alle fünf Kämpfer*innen einer Gruppe ihre Kräfte spielen lassen, oder aber ein*e Ausgewählte*r die Führung übernimmt und von den anderen vier unterstützt wird.

Lesetipp: Weitere Gratis-Games auf Steam

Jeder der 40 Charaktere, die ihr im Laufe des Spiels treffen könnt, verfügt über eine eigene Hintergrund-Story und einzigartige Fähigkeiten. Findet die für euch perfekte Kombination von Skills und Kampstilen, um eure Gruppe zum Erfolg zu führen. Die abwechslungsreiche Welt in fantastischem Anime-Stil reicht von schaurigen Wäldern, über von antiken Ruinen durchzogene Wüsten bis hin zu verworrenen Dungeons.

Wer neben Blade & Soul Heroes noch weitere Gratis-Games auf Steam abgreifen will, kann hier mal vorbeischauen.

Quellen: Steam, YouTube / Blade & Soul Heroes