Steam: 7 neue kostenlose Spiele vorgestellt – jetzt gratis downloaden

Videospiele werden immer teurer, das wissen wir spätestens seit der Ankündigung von Mario Kart World. Da ist es doch umso schöner, wenn es auch Titel gibt, die völlig kostenlos sind – so wie aktuell auf Steam.

Auf der beliebten PC-Plattform erscheinen täglich dutzende neue Spiele, die meisten allerdings mit einem Preis versehen. Wir stellen euch hingegen sieben Neuveröffentlichungen vor, die keinen Cent kosten, aber trotzdem einen Blick wert sind. Zudem es sich um keine klassischen Free2Play-Modelle handelt, die euch nachträglich in die Geldbörse greifen wollen.

Steam: Diese 7 Spiele könnt ihr jetzt kostenlos zocken

Natürlich, große AAA-Blockbuster mit fantastischer Grafik und riesigen Kampagnen, solltet ihr angesichts des Kostenlos-Faktors nicht erwarten. Dennoch könnt ihr mit ihnen ein paar unterhaltsame Stunden verbringen, ohne, dass ihr dafür via Steam Geld hinblättern müsst – und sie sind allesamt gerade erst erschienen.

Nun aber genug des Vorgeplänkels: Das erste kostenlose Spiel, welches wir euch an die Hand geben möchten, ist Goosthetic. Kennt ihr noch diese wabbeligen Gummihände, die es früher im Micky Maus-Magazin oder YPS-Heft gegeben hat? Genau über sowas und einen Grappling-Hook verfügen wir in dieser Mischung aus Ego-Shooter und Plattformer, bei der wir schnell von A nach B gelangen müssen. 97 Prozent der Bewertungen fallen für das Projekt von Student*innen positiv aus – ein starker Wert.

Falls euch die Ego-Perspektive oder das Setting nicht zusagt, keine Sorge. Alternativ könnt ihr euch in eines dieser kostenlosen Spiele werfen:

Rush Ultimate: Ein kleines Rennspiel aus der Iso-Perspektive, bei dem ihr so schnell wie möglich das Ziel erreichen müsst, ohne einen Fehler zu machen.

Ein kleines Rennspiel aus der Iso-Perspektive, bei dem ihr so schnell wie möglich das Ziel erreichen müsst, ohne einen Fehler zu machen. Twilight Tales hollow’s store: Die vielleicht gruseligste Erfahrung im Einzelhandel, denn ihr seid nachts in einem Laden tätig – aber irgendwas geht nicht mit rechten Dingen zu.

Die vielleicht gruseligste Erfahrung im Einzelhandel, denn ihr seid nachts in einem Laden tätig – aber irgendwas geht nicht mit rechten Dingen zu. Etherburn: Dieses Souslike Action-Adventure stammt wie Goosthetic von Student*innen. Ihr begebt euch in einen Dark-Fantasy-Dungeon und erkundet diesen auf der Suche nach besserem Loot.

Dieses Souslike Action-Adventure stammt wie Goosthetic von Student*innen. Ihr begebt euch in einen Dark-Fantasy-Dungeon und erkundet diesen auf der Suche nach besserem Loot. Echoes of Elysium – Airship Builder: Irgendwann in Zukunft soll das Survival-Rollenspiel erscheinen, schon jetzt könnt ihr euer eigenes Luftschiff mit zahlreichen Details entwerfen.

Irgendwann in Zukunft soll das Survival-Rollenspiel erscheinen, schon jetzt könnt ihr euer eigenes Luftschiff mit zahlreichen Details entwerfen. Crown of Chaos: Optisch gewiss kein Kracher, aber trotzdem kommt das Action-Spiel auf starke 90 Prozent positive Bewertungen. Vielleicht liegt es an den zwei Katanas, mit denen ihr euch durch zahlreiche Feinde schnetzelt?

Optisch gewiss kein Kracher, aber trotzdem kommt das Action-Spiel auf starke 90 Prozent positive Bewertungen. Vielleicht liegt es an den zwei Katanas, mit denen ihr euch durch zahlreiche Feinde schnetzelt? Ascent DX: Noch besser kommt dieser Titel weg – 98 Prozent aller Bewertungen sind positiv. Spielerisch erwartet euch ein recht klassisches Metroidvania, welches wiederum optisch einen stark reduzierten Pixellook auf euren Bildschirm zaubert.

Der folgende Trailer gewährt euch einen kleinen Blick auf das, was euch in Ascent DX erwartet – ganz ohne Raytracing-Effekt-Gewitter oder hochaufgelöste Texturen.

Falls bei der aktuellen Auswahl an kostenlosen Spielen auf Steam nichts für euch dabei ist, könnt ihr noch auf Alternativen wechseln. So bekommt ihr etwa bei PS Plus derzeit drei Titel für die PS4 und PS5.

Quelle: Steam, YouTube / apskeppet