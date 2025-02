Steam: 11 neue kostenlose Spiele – sie kosten euch keinen Cent

Auf Steam erscheinen täglich gefühlt dutzende neue Spiele, viele von ihnen kostenpflichtig. Manche kosten euch aber nicht einen einzigen Cent und sind bestens für kurzweilige Unterhaltung geeignet – ein paar davon stellen wir euch heute vor.

Dabei handelt es sich übrigens in der Regel nicht um klassische Free2Play-Games, wie Marvel Rivals oder DOTA 2. Stattdessen legen wir den Fokus in erster Linie auf tatsächlich komplett kostenlose Spiele, die ihr einfach nur via Steam herunterladen müsst. Genre-technisch gibt es übrigens viel Abwechslung, das sei vorab verraten.

Steam: 11 neue kostenlose Spiele, die ihr jetzt downloaden könnt

Bevor ihr glaubt, dass wir nur ganz alte Kamellen aus dem Hut zaubern: Nein, alle unsere vorgestellten Spiele sind erst vor wenigen Tagen auf Steam erschienen, sprich noch ziemlich brandneu. Große AAA-Produktionen sind natürlich nicht mit dabei, dennoch haben die meisten Titel überwiegend positive Wertungen vorzuweisen.

Aber nun genug der Plauderei, fangen wir mit den kostenlosen Spielen an, die ihr aktuell auf Steam finden könnt. Als Erstes unser Highlight mit dem Titel Anturi: Ein kleines Action-Adventure, bei dem ihr verschiedene Inseln bereist, um euren vermissten Vater zu finden. Eigentlich sollte der Titel mal neun Welten umfassen, aber daraus wurde nichts. Dafür gibt es jetzt die Version mit zwei fertiggestellten Leveln gratis und grundsätzlich kann sich das mit 93 Prozent positiven Bewertungen sehen lassen.

Lesetipp: Ihr wartet lieber auf Angebote? Dann findet ihr hier die Termine aller Steam Sales für 2025

Neben dem Kleinod könnt ihr euch alternativ auf diese kostenlosen Spiele stürzen:

Project Hailstorm: Ein kleines Thriller-Adventure, welches ein Stück weit an das „Das Ding aus einer anderen Welt“ erinnert. Insgesamt steht es derzeit bei 82 Prozent positiven Bewertungen.

Ein kleines Thriller-Adventure, welches ein Stück weit an das „Das Ding aus einer anderen Welt“ erinnert. Insgesamt steht es derzeit bei 82 Prozent positiven Bewertungen. End Transmission?: Was würdet ihr machen, wenn die Welt vor dem Untergang steht? Hier klettert ihr in einen Turm und übertragt ein letztes Mal Musik und andere Klänge für die Menschen, während ihr gleichzeitig ihren Geschichten zuhört. Nicht sonderlich anspruchsvoll, aber atmosphärisch.

Was würdet ihr machen, wenn die Welt vor dem Untergang steht? Hier klettert ihr in einen Turm und übertragt ein letztes Mal Musik und andere Klänge für die Menschen, während ihr gleichzeitig ihren Geschichten zuhört. Nicht sonderlich anspruchsvoll, aber atmosphärisch. PEXIT 8: Ein Escape-Room-Spiel, bei dem ihr durch einen sich wandelnden Gang wandert und einen Ausweg finden müsst. Aus irgendeinem Grund sind zudem Pinguine hinter euch her.

Ein Escape-Room-Spiel, bei dem ihr durch einen sich wandelnden Gang wandert und einen Ausweg finden müsst. Aus irgendeinem Grund sind zudem Pinguine hinter euch her. Apocalypse Island: Ein kostenloses Survival-Spiel, bei dem ihr als Spieler*in auf einer Insel voller Zombies um euer Überleben kämpft. Macht nichts Besonderes, aber wer mal in das Genre reinschnuppern möchte, kommt auf seine Kosten.

Ein kostenloses Survival-Spiel, bei dem ihr als Spieler*in auf einer Insel voller Zombies um euer Überleben kämpft. Macht nichts Besonderes, aber wer mal in das Genre reinschnuppern möchte, kommt auf seine Kosten. Cubey Quarry: Sieht ein wenig wie Minecraft aus, ist aber in Wahrheit ein recht typisches Clicker-Spiel. Perfekt, um es nebenbei laufen zu lassen.

Sieht ein wenig wie Minecraft aus, ist aber in Wahrheit ein recht typisches Clicker-Spiel. Perfekt, um es nebenbei laufen zu lassen. Last Spirit Origin: Ein Top-Down-Shooter für bis zu vier Spieler*innen, die zusammen auf unzählige Feinde schießen. Behaltet allerdings im Kopf, dass manche der UI-Elemente laut dem Studio mithilfe von KI generiert worden sind.

Ein Top-Down-Shooter für bis zu vier Spieler*innen, die zusammen auf unzählige Feinde schießen. Behaltet allerdings im Kopf, dass manche der UI-Elemente laut dem Studio mithilfe von KI generiert worden sind. Stay Alive: Survival-Horror-Spiel, bei dem ihr entführt werdet und grausame Herausforderungen überstehen müsst. Laut Produktbeschreibung werdet ihr allerdings oft sterben, da nicht alle Lösungen sofort offensichtlich sind.

Survival-Horror-Spiel, bei dem ihr entführt werdet und grausame Herausforderungen überstehen müsst. Laut Produktbeschreibung werdet ihr allerdings oft sterben, da nicht alle Lösungen sofort offensichtlich sind. Fit-Right-In: In einer abgefahrenen Show müsst ihr euch in verschiedenen sportlichen Arcade-Minispielen beweisen. Ein kleiner Happen für zwischendurch mit knalliger Optik.

In einer abgefahrenen Show müsst ihr euch in verschiedenen sportlichen Arcade-Minispielen beweisen. Ein kleiner Happen für zwischendurch mit knalliger Optik. Arcane Rush: Ausnahmsweise in dieser Liste ein übliches Free2Play-Spiel, sprich, es gibt optionale Mikrotransaktionen. Das Kartenspiel erinnert an den Battlegrounds-Modus von Hearthstone, nur etwas weniger aufwändig produziert.

Ausnahmsweise in dieser Liste ein übliches Free2Play-Spiel, sprich, es gibt optionale Mikrotransaktionen. Das Kartenspiel erinnert an den Battlegrounds-Modus von Hearthstone, nur etwas weniger aufwändig produziert. Sacrifices: Aufbauspiel, bei dem ihr zum Gott eines aztekischen Dorfs werdet und es entsprechend beschützen müsst. Laut Nutzerbewertungen soll der Fortschritt allerdings sehr langsam vorangehen.

Im Trailer erhaltet ihr einen kleinen Einblick in das angesprochene Horror-Adventure Project Hailstorm. Spoiler gibt es trotz der Kürze nicht, also könnt ihr quasi bedenkenlos einmal reinschauen, falls euch die Beschreibung ein wenig reizt und ihr einen kurzen Kick am Wochenende benötigt:

Falls in der Liste unserer kostenlosen Spiele noch nichts für euch dabei ist, müsst ihr nicht gleich verzagen. Aktuell könnt ihr an anderer Stelle auch ein spannendes Horror-Spiel gratis abstauben, wenn ihr etwas Glück habt. Bei Steam droht derweil vielen Spieler*innen ein Problem mit dem Betriebssystem.

Quellen: Steam, eigene Recherche